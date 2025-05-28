В Курганской области произвели опасный сыр с истекающим сроком годности

Молокоперерабатывающее предприятие в Курганской области произвело сыр из сырья с истекающим сроком годности. Об этом сообщает Уральское МУ Россельхознадзора у себя на сайте.
«Так, уполномоченным лицом общества с ограниченной ответственностью при выработке сыра „Гауда“ (8,8 кг), „Радонежский“ (7,56 кг) со сроком годности до 12 июня 2025 года использовано сырье с меньшим сроком годности — до 7 июня 2025 года. Выявленное нарушение является критической ошибкой и приводит к нарушению прослеживаемости продукции на стадии производства. Такая продукция считается потенциально небезопасной для употребления в пищу», — отметили в ведомстве.
Нарушение влияет на прослеживаемость продукции и может привести к попаданию на рынок потенциально опасных продуктов. Россельхознадзор направил уполномоченному сотруднику предприятия официальное предупреждение через федеральную систему «Ветис.Паспорт» с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по предотвращению подобных случаев впредь.
Ранее в Курганской области уже выявлялись нарушения прослеживаемости на пищевых предприятиях: 26 мая Россельхознадзор зафиксировал аналогичные проблемы на мясоперерабатывающем заводе, а в мае на другом молочном предприятии были обнаружены недостоверные сведения о составе творога. В обоих случаях ведомство ограничивало доступ сотрудников к системе «Меркурий» и запрещало выпуск продукции в продажу.
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