Власти Тюмени решили, что делать с хрущевками на пешеходной улице Дзержинского

Хрущевки на пешеходной улице Дзержинского не планируют сносить
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дома советской постройки решили не сносить
Дома советской постройки решили не сносить Фото:

Власти не планируют сносить хрущевки, которые находятся на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени. Об этом гендиректор Центра стратегического развития «Сибирь» Артем Павлюченко рассказал журналистам.

«Хрущевки безусловно наше архитектурное наследие, которое в какой то мере должно быть сохранено. <...>Вопрос реконструкции уже возникает, в каком это виде будет — скажем при разработке тех или иных проектов. На мой взгляд было бы разумно вернуть их к первоначальному виду. Например, на Дзержинского есть две хрущевки, на этой улице идет напластование слоев — есть хрущевки, старые объекты, двухтысячные года, это все наша история», — сообщил Артем Павлюченко в эфире программе «Час Тюмени» на телеканале «Регион-Тюмень».

Он добавил, что один из вариантов — обыграть хрущевки с советским прошлым. Для этого рядом можно развесить бельевые веревки. Также улицу можно связать с деревянным зодчеством Тюмени. Такое предложение уже поступило.

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Власти не планируют сносить хрущевки, которые находятся на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени. Об этом гендиректор Центра стратегического развития «Сибирь» Артем Павлюченко рассказал журналистам. «Хрущевки безусловно наше архитектурное наследие, которое в какой то мере должно быть сохранено. <...>Вопрос реконструкции уже возникает, в каком это виде будет — скажем при разработке тех или иных проектов. На мой взгляд было бы разумно вернуть их к первоначальному виду. Например, на Дзержинского есть две хрущевки, на этой улице идет напластование слоев — есть хрущевки, старые объекты, двухтысячные года, это все наша история», — сообщил Артем Павлюченко в эфире программе «Час Тюмени» на телеканале «Регион-Тюмень». Он добавил, что один из вариантов — обыграть хрущевки с советским прошлым. Для этого рядом можно развесить бельевые веревки. Также улицу можно связать с деревянным зодчеством Тюмени. Такое предложение уже поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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