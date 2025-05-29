Власти Тюмени решили, что делать с хрущевками на пешеходной улице Дзержинского

Власти не планируют сносить хрущевки, которые находятся на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени. Об этом гендиректор Центра стратегического развития «Сибирь» Артем Павлюченко рассказал журналистам.
«Хрущевки безусловно наше архитектурное наследие, которое в какой то мере должно быть сохранено. <...>Вопрос реконструкции уже возникает, в каком это виде будет — скажем при разработке тех или иных проектов. На мой взгляд было бы разумно вернуть их к первоначальному виду. Например, на Дзержинского есть две хрущевки, на этой улице идет напластование слоев — есть хрущевки, старые объекты, двухтысячные года, это все наша история», — сообщил Артем Павлюченко в эфире программе «Час Тюмени» на телеканале «Регион-Тюмень».
Он добавил, что один из вариантов — обыграть хрущевки с советским прошлым. Для этого рядом можно развесить бельевые веревки. Также улицу можно связать с деревянным зодчеством Тюмени. Такое предложение уже поступило.
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