История любви и борьбы Анастасии Заворотнюк: 29 мая исполнился год со дня смерти актрисы

29 мая 2025 года исполнился ровно год с тех пор, как не стало Анастасии Заворотнюк. Ее уход потряс страну. Актриса, полюбившаяся миллионам по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», долго и мужественно боролась с самой агрессивной формой рака мозга — глиобластомой. Вспоминаем о ее личной жизни и борьбе с болезнью в материале URA.RU.
От театрального училища до всенародной любви
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье, связанной с искусством: отец был телережиссером, а мама — преподавателем в музыкальном училище. Позднее семья переехала в Москву, и Настя поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1993 году. В те годы она играла в театре «Олега Табакова», но настоящий взлет случился лишь в 2004 году, когда на экраны вышел сериал «Моя прекрасная няня». Эта роль сделала Заворотнюк звездой федерального масштаба. Успех «Няни» был невероятным: сериал смотрели всей семьей, реплики героев становились цитатами.
Личная жизнь Заворотнюк до брака с Чернышевым
Первым супругом Заворотнюк стал немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф. Ему было на 12 лет больше, он был бывшим военным летчиком, затем занимался предпринимательством. Они познакомились в Москве, поженились в 1993 году, когда актрисе было 22. Некоторое время пара жила в Германии, но брак оказался недолговечным: спустя около года они развелись. Олаф не смог смириться с яркой актерской карьерой жены, а Настя — с ролью домохозяйки за границей.
Своего второго мужа, Дмитрия Стрюкова, Анастасия встретила в середине 90-х. Он был владельцем автосервиса, человеком из совершенно другой сферы. Их знакомство было случайным: Настя ловила попутку, Дмитрий подвез ее. В то время оба были несвободны, но оставили прежние отношения ради друг друга. В 1996 году они поженились.
У пары родились двое детей: дочь Анна (1996) и сын Майкл (2000). Некоторое время семья жила в США — там актриса работала в сфере недвижимости. Однако за границей им приходилось нелегко, Анастасию даже подозревали в подделке документов, чтобы остаться в стране. Хотя эту историю она позже вспоминала с юмором.
Дмитрий неоднократно подчеркивал, что Анастасия была прекрасной матерью, но отношения постепенно начали трещать по швам. По словам Стрюкова, первые роды Анастасии были тяжелыми из-за ее хрупкого телосложения. Кроме того, в США актриса едва не столкнулась с юридическими проблемами из-за подделки документов. В 2006 году пара развелась, и дети остались с матерью.
Следующим известным романом Заворотнюк стали отношения с партнером по «Моей прекрасной няне» — Сергеем Жигуновым. Их роман разгорелся на съемочной площадке. Оба на тот момент были в браке, и ради друг друга они решили расстаться с прежними спутниками. Однако спустя два года их отношения завершились и Сергей вернулся к бывшей жене.
Любовь с первого взгляда: встреча с Петром Чернышевым
В 2007 году Анастасия приняла предложение стать ведущей шоу «Танцы на льду» на Первом канале. Ее партнером стал титулованный фигурист, чемпион США Петр Чернышев — на тот момент ему, как и ей, было по 36 лет. Заворотнюк вспоминала: «Сначала я влюбилась в его глаза, потом — в талант. В нем было столько света, артистизма... Я почувствовала, что рядом — мой человек».
«Не знаю, что его привлекло в наших отношениях. Внимание прессы или финансовая составляющая», — рассказывала она на Первом канале.
Чернышев долго не решался на первый шаг. Но чувства вспыхнули стремительно. Менее чем через год после знакомства, в сентябре 2008-го, пара расписалась. Через месяц прошло венчание в Форосе, в храме Воскресения Христова. Церемония была камерной: рядом только дети Заворотнюк, их родители и близкие друзья.
Предложение руки и сердца Петр сделал эффектно: на отдыхе в Сардинии, прямо на берегу моря. «Он нырнул и вынес кольцо из воды, как будто нашёл его на дне», — рассказывала Заворотнюк. — «Я прошептала: „Да“. А утром он улетел — на всякий случай заранее купил билет, боялся, что откажу», — рассказывала она «7 Дней.ру»
Чернышев стал для нее не просто мужем, а опорой. «У нас разные характеры. Я вспыльчивая, импульсивная. Петя — мудрый, терпеливый. Он умеет удержать, когда я несусь на всех парах. Мы — два половинки одного целого», — рассказывала Анастасия в беседе со «СтарХитом».
Борьба за жизнь: когда диагноз изменил все
В 2018 году у пары родилась дочь Мила. Предположительно, Заворотнюк прибегла к процедурам ЭКО. В 2019 году в жизни Заворотнюк случился перелом: врачи диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных форм опухоли мозга. Болезнь долго скрывали, однако в сентябре 2019 года информация о серьезном заболевании актрисы подтвердилась.
Петр сразу же взял всю организацию лечения на себя. Он консультировался с ведущими онкологами, искал клиники в Европе, нанимал специалистов, обеспечивал дорогостоящие процедуры. Заворотнюк находилась под круглосуточным наблюдением, в том числе в подмосковной клинике «Европейская». Весь процесс проходил почти в полной изоляции — семья оберегала ее от прессы.
Были применены инновационные методы терапии, в том числе операции и химиолучевая терапия. Некоторое время актрисе стало лучше — она даже наблюдала, как ее младшая дочь делает первые шаги. По словам друзей семьи, она могла улыбаться, реагировала на родных.
Страна молилась, семья молчала
Общение с внешним миром вела дочь Анна — она управляла страницами в соцсетях. Именно там публиковались редкие фото и сообщения о вере в чудо. «Мы знаем, любовь способна на невозможное», — писала она 22 августа 2023 года в годовщину венчания родителей.
Чернышев все это время продолжал работать — ставил ледовые шоу, чтобы оплачивать лечение, но оставался рядом в критические моменты. Пятилетняя борьба с болезнью закончилась 30 мая 2024 года. Актрисе было 53 года. Она ушла из жизни в московской клинике, окруженная близкими. Петр держал ее за руку до самого конца.
Что сейчас с ее семьей
После смерти Насти Петр Чернышев почти не дает интервью. Известно, что он живет с дочерью Милой, которой сейчас шесть лет, в Подмосковье. Старшие дети актрисы — Анна и Майкл — взрослые: Анна — блогер, актриса, занимается социальными проектами, Майкл учится за границей. Семья редко выходит в публичное поле, храня личную историю — личной.
В день годовщины смерти Анастасии Заворотнюк 29 мая 2025 года ее родные и близкие приехали на кладбище. Она похоронена на Троекуровском кладбище. По данным telegram-канала Mash почтить память звезды «Моей прекрасной няни» пришел вдовец Петр Чернышов, мать актрисы Валентина и дочь Анна. Также на Троекуровском кладбище были замечены поклонники Анастасии. Сообщается, что весь прошлый год Петр каждый месяц приезжал к захоронению и ухаживал за могилой.
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