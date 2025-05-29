Полпред в УрФО Жога выделил три основных направления в работе с мигрантами

Полпред в УрФО Жога: мигрантам в адаптации должны помогать работодатели
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты должны уважать российские традиции, уверен Жога
Мигранты должны уважать российские традиции, уверен Жога Фото:

Адаптация мигрантов к жизни в России, соблюдение ими местных законов и уважение традиций, а также ответственность работодателей — это три основных направления, на которых нужно сосредоточиться регионам Уральского федерального округа (УрФО) в вопросе национальной политики. Об этом заявил полпред Артем Жога, передает корреспондент URA.RU.

«Первое направление, на котором важно сосредоточиться регионам УрФО в работе с мигрантами, — это их адаптация к жизни в России, изучение языка, законов, трудового кодекса. Важно, чтобы иностранцы уважали местные традиции», — отметил Жога во время пресс-подхода после окружного семинара-совещания по вопросам государственной национальной политики, передает корреспондент URA.RU с места события. Совещание прошло в Магнитогорске при участии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова.

Второе направление — это соблюдение мигрантами законодательной базы. За совершение противоправных действий они должны отвечать по закону, в том числе те иностранные граждане, которые получили гражданство РФ недавно. «При адаптации они должны изучать законы, ведь их незнание не освобождает от ответственности», — напомнил Жога.

Третье направление — ответственность работодателей. В Россию, в том числе в регионы УрФО, в основном приезжают трудовые мигранты. Как подчеркнул полпред, именно работодатели должны нести полную ответственность не только за предоставление рабочего места, но и за адаптацию работников.

Жога ранее заявил, что привилегии для мигрантов в получении социальных благ недопустимы. Чтобы улучшить межнациональные отношения в России, важна интеграция иностранцев в общество, чего сейчас практически не происходит. Ситуацию важно изменить, но не за счет привилегий для них.

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Адаптация мигрантов к жизни в России, соблюдение ими местных законов и уважение традиций, а также ответственность работодателей — это три основных направления, на которых нужно сосредоточиться регионам Уральского федерального округа (УрФО) в вопросе национальной политики. Об этом заявил полпред Артем Жога, передает корреспондент URA.RU. «Первое направление, на котором важно сосредоточиться регионам УрФО в работе с мигрантами, — это их адаптация к жизни в России, изучение языка, законов, трудового кодекса. Важно, чтобы иностранцы уважали местные традиции», — отметил Жога во время пресс-подхода после окружного семинара-совещания по вопросам государственной национальной политики, передает корреспондент URA.RU с места события. Совещание прошло в Магнитогорске при участии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова. Второе направление — это соблюдение мигрантами законодательной базы. За совершение противоправных действий они должны отвечать по закону, в том числе те иностранные граждане, которые получили гражданство РФ недавно. «При адаптации они должны изучать законы, ведь их незнание не освобождает от ответственности», — напомнил Жога. Третье направление — ответственность работодателей. В Россию, в том числе в регионы УрФО, в основном приезжают трудовые мигранты. Как подчеркнул полпред, именно работодатели должны нести полную ответственность не только за предоставление рабочего места, но и за адаптацию работников. Жога ранее заявил, что привилегии для мигрантов в получении социальных благ недопустимы. Чтобы улучшить межнациональные отношения в России, важна интеграция иностранцев в общество, чего сейчас практически не происходит. Ситуацию важно изменить, но не за счет привилегий для них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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