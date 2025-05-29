В Новом Уренгое (ЯНАО) волейбольный клуб «Факел» готовит сувенирную продукцию к ряду спортивных мероприятий, в том числе к соревнованиям на суперкубок России-2025 «Финал четырех». Соревнования посвящены юбилею города. Общая стоимость мерча — 1,5 млн рублей, сообщается в закупке.
Как следует из документации ЕИС «Закупки», Дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое провел аукцион на приобретение сувенирной продукции волейбольного клуба «Факел» к 50-летию города. Закупка проводилась у единственного поставщика — субъекта малого предпринимательства. Победитель конкурса в документации не называется. Цена контракта — 1,5 млн рублей.
Мерч ВК «Факел» закупается для Всероссийских соревнований «Кубок молодежной лиги Суперлиги» (финал, юниоры до 22 лет), чемпионата России по пляжному волейболу сезона 2025 (11 этап), Арктического международного юношеского турнира «Кубок Губернатора Ямала 2025» среди юношей, девушек, а также на Суперкубок России — 2025 «Финал Четырех». В перечне сувенирной продукции — футболки, штаны, брюки, носки, мешки для обуви, шарфы, блокноты и другое. Себестоимость футболки (реплика) — 1,8 тысячи рублей, худи — 4,1 тысячи рублей, бейсболки — 1,2 тысячи рублей.
Ранее состав волейбольного клуба «Факел» пополнили американец Майка Маа и итальянец Юри Романо. В соцсетях посыпались эмоциональные комментарии от ямальских болельщиков. Одни считают, что игроков набирают теперь, как гастарбайтеров, другие желают ребятам удачи.
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