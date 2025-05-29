Екатеринбуржцы заполонили пляжи в аномальную жару: 20 фото

Екатеринбуржцы заполонили пляжи в аномальную жару
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара продержится до конца недели
Жара продержится до конца недели Фото:

В Екатеринбург на целую неделю пришла знойная погода, в которую спасатели призвали жителей оставаться дома и прятаться от солнца. Несмотря на это, сотни горожан бросили вызов стихии, заполонив городские пляжи. Фотокорреспондент URA.RU передает в 20-ти кадрах досуг екатеринбуржцев в аномальную жару.

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В Екатеринбург на целую неделю пришла знойная погода, в которую спасатели призвали жителей оставаться дома и прятаться от солнца. Несмотря на это, сотни горожан бросили вызов стихии, заполонив городские пляжи. Фотокорреспондент URA.RU передает в 20-ти кадрах досуг екатеринбуржцев в аномальную жару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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