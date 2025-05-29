Екатеринбуржцы заполонили пляжи в аномальную жару: 20 фото

Жара продержится до конца недели
В Екатеринбург на целую неделю пришла знойная погода, в которую спасатели призвали жителей оставаться дома и прятаться от солнца. Несмотря на это, сотни горожан бросили вызов стихии, заполонив городские пляжи. Фотокорреспондент URA.RU передает в 20-ти кадрах досуг екатеринбуржцев в аномальную жару.
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