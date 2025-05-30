Во Владивостоке были нейтрализованы последствия взрывов, произошедших в районе бухты Десантная. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Приморского края. URA.RU показывает на карте, где точно произошли взрывы.
«Устранены последствия инцидента во Владивостоке: повреждений и жертв нет. Угроза нейтрализована силовыми структурами. Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка», — написали в telegram-канале ведомства. Угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет.
После поступления сигнала на место происшествия прибыли специализированные и аварийные службы. Территория вокруг была ограждена, а движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая было частично приостановлено. В настоящее время в районе инцидента продолжается комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.
Ранее была раскрыта причина взрывов под Владивостоком. По информации региональной антитеррористической комиссией, взрывы были вызваны возгоранием баллонов с пропан-бутановой смесью, находившихся в одном из автомобилей на территории бухты Десантная. Оперативная работа экстренных служб позволила в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль и не допустить развития угрозы. Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции URA.RU.
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