Черный дым от мощного взрыва затянул Владивосток: где произошло громкое ЧП. Карта

Во Владивостоке нейтрализованы последствия взрывов
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Под Владивостоком устранены последствия взрывов
Под Владивостоком устранены последствия взрывов Фото:
новость из сюжета
В Приморье прогремели взрывы

Во Владивостоке были нейтрализованы последствия взрывов, произошедших в районе бухты Десантная. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Приморского края. URA.RU показывает на карте, где точно произошли взрывы.

«Устранены последствия инцидента во Владивостоке: повреждений и жертв нет. Угроза нейтрализована силовыми структурами. Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка», — написали в telegram-канале ведомства. Угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет.

После поступления сигнала на место происшествия прибыли специализированные и аварийные службы. Территория вокруг была ограждена, а движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая было частично приостановлено. В настоящее время в районе инцидента продолжается комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

Ранее была раскрыта причина взрывов под Владивостоком. По информации региональной антитеррористической комиссией, взрывы были вызваны возгоранием баллонов с пропан-бутановой смесью, находившихся в одном из автомобилей на территории бухты Десантная. Оперативная работа экстренных служб позволила в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль и не допустить развития угрозы. Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Во Владивостоке были нейтрализованы последствия взрывов, произошедших в районе бухты Десантная. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Приморского края. URA.RU показывает на карте, где точно произошли взрывы. «Устранены последствия инцидента во Владивостоке: повреждений и жертв нет. Угроза нейтрализована силовыми структурами. Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка», — написали в telegram-канале ведомства. Угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет. После поступления сигнала на место происшествия прибыли специализированные и аварийные службы. Территория вокруг была ограждена, а движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая было частично приостановлено. В настоящее время в районе инцидента продолжается комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Ранее была раскрыта причина взрывов под Владивостоком. По информации региональной антитеррористической комиссией, взрывы были вызваны возгоранием баллонов с пропан-бутановой смесью, находившихся в одном из автомобилей на территории бухты Десантная. Оперативная работа экстренных служб позволила в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль и не допустить развития угрозы. Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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