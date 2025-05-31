31 мая 2025
30 мая 2025

В Тюмени 78-летняя пенсионерка вышла из больницы в тапочках и пропала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз пропавшую видели в ОКБ №2
Последний раз пропавшую видели в ОКБ №2 Фото:

В Тюмени 30 мая пропала 78-летняя Людмила Смирнова. По данным волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионерка вышла днем из ОКБ №2 и пропала.

Пенсионерка пропала 30 мая
Пенсионерка пропала 30 мая
Фото:

«Пропала Смирнова (Курбатова) Людмила Григорьевна, 78 лет, Ленинский АО, г. Тюмень. Днем 30 мая 2025 года вышла из ОКБ №2 и пропала», — сообщается на сайте поискового отряда.

В момент пропажи женщина была одета в сине-красную кофту, темно-синие лосины, розовые носки и белые тапочки. Из особых примет: седые волосы, зеленые глаза, плотное телосложение и рост около 165 сантиметров. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Людмилы Григорьевны, просьба звонить по телефонам: 8-800-700-5452 и 112.

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В Тюмени 30 мая пропала 78-летняя Людмила Смирнова. По данным волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионерка вышла днем из ОКБ №2 и пропала. «Пропала Смирнова (Курбатова) Людмила Григорьевна, 78 лет, Ленинский АО, г. Тюмень. Днем 30 мая 2025 года вышла из ОКБ №2 и пропала», — сообщается на сайте поискового отряда. В момент пропажи женщина была одета в сине-красную кофту, темно-синие лосины, розовые носки и белые тапочки. Из особых примет: седые волосы, зеленые глаза, плотное телосложение и рост около 165 сантиметров. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Людмилы Григорьевны, просьба звонить по телефонам: 8-800-700-5452 и 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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