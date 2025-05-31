В Тюмени 30 мая пропала 78-летняя Людмила Смирнова. По данным волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионерка вышла днем из ОКБ №2 и пропала.
«Пропала Смирнова (Курбатова) Людмила Григорьевна, 78 лет, Ленинский АО, г. Тюмень. Днем 30 мая 2025 года вышла из ОКБ №2 и пропала», — сообщается на сайте поискового отряда.
В момент пропажи женщина была одета в сине-красную кофту, темно-синие лосины, розовые носки и белые тапочки. Из особых примет: седые волосы, зеленые глаза, плотное телосложение и рост около 165 сантиметров. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Людмилы Григорьевны, просьба звонить по телефонам: 8-800-700-5452 и 112.
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