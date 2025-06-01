«Бесчеловечный акт террора»: Развожаев принес соболезнования после подрыва моста в Брянской области

Развожаев принес соболезнования после подрыва моста в Брянской области
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Развожаев назвал причастных в подрыву моста в Брянской области террористами (архивное фото)
Развожаев назвал причастных в подрыву моста в Брянской области террористами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Подрыв моста в Брянской области — это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выразив свои соболезнования.

«Сегодня ночью в Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда. Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом» — написал Развожаев в своем telegram-канале

Он отметил, что трагедия произошла накануне Дня защиты детей: «Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались… Уже известно о семи погибших, пострадавших — 69. Невозможно спокойно читать о тяжелораненых, и особенно — о детях, включая совсем крошечного восьмимесячного малыша».

Губернатор заявил, что подобные преступления, совершенные террористами, не имеют оправдания и выразил уверенность в том, что виновные будут привлечены к ответственности. Он передал слова поддержки главе региона Александру Богомазу и всем жителям Брянской области. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, причины случившегося уточняются.

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост. В этот момент по нему ехал пассажирский поезд, в котором находились 388 человек. Богомаз заявил, что мост был подорван. По словам местных жителей, в момент происшествия раздалось два громких звука, которые заставили «подпрыгнуть полпоселка». Некоторые также отметили, что мост находился в отличном состоянии, поэтому для них случившееся стало неожиданностью. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Подрыв моста в Брянской области — это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выразив свои соболезнования. «Сегодня ночью в Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда. Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом» — написал Развожаев в своем telegram-канале.  Он отметил, что трагедия произошла накануне Дня защиты детей: «Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались… Уже известно о семи погибших, пострадавших — 69. Невозможно спокойно читать о тяжелораненых, и особенно — о детях, включая совсем крошечного восьмимесячного малыша». Губернатор заявил, что подобные преступления, совершенные террористами, не имеют оправдания и выразил уверенность в том, что виновные будут привлечены к ответственности. Он передал слова поддержки главе региона Александру Богомазу и всем жителям Брянской области. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, причины случившегося уточняются. В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост. В этот момент по нему ехал пассажирский поезд, в котором находились 388 человек. Богомаз заявил, что мост был подорван. По словам местных жителей, в момент происшествия раздалось два громких звука, которые заставили «подпрыгнуть полпоселка». Некоторые также отметили, что мост находился в отличном состоянии, поэтому для них случившееся стало неожиданностью. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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