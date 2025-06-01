Что хотел атаковать Киев с помощью фуры с челябинскими номерами

Орлов: ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» не допущено
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Фура с челябинскими номерами, могла атаковать авиабазу «Украинка», следует со слов Орлова
Фура с челябинскими номерами, могла атаковать авиабазу «Украинка», следует со слов Орлова Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

На трассе «Чита — Хабаровск» в районе поселка Серышево 1 июня загорелся прицеп грузового автомобиля с челябинскими номерами. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, атаки по местной авиабазе «Украинка» не допущено.

«Ударов с использованием БПЛА на авиабазу „Украинка“ и населенные пункты допущено не было», — сообщил губернатор в своем telegram-канале, сообщив, что на трассе «Чита — Хабаровск», в районе Серышево, загорелся грузовой автомобиль.

Пожар был потушен, водитель фуры пострадал. На месте инцидента продолжают работу представители правоохранительных органов и сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА. В обоих случаях для ударов по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в материале URA.RU.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что атаки с применением БПЛА были совершены сразу в отношении пяти военных аэродромов. Выяснилось, что ВСУ пытались атаковать объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Также стало известно, что 31 мая на трассе Чита — Хабаровск взорвалась фура. Авто с челябинскими номерами, как выяснило URA.RU недавно сменила владельца.

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На трассе «Чита — Хабаровск» в районе поселка Серышево 1 июня загорелся прицеп грузового автомобиля с челябинскими номерами. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, атаки по местной авиабазе «Украинка» не допущено. «Ударов с использованием БПЛА на авиабазу „Украинка“ и населенные пункты допущено не было», — сообщил губернатор в своем telegram-канале, сообщив, что на трассе «Чита — Хабаровск», в районе Серышево, загорелся грузовой автомобиль. Пожар был потушен, водитель фуры пострадал. На месте инцидента продолжают работу представители правоохранительных органов и сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось, что в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА. В обоих случаях для ударов по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в материале URA.RU. Позже в Минобороны РФ сообщили, что атаки с применением БПЛА были совершены сразу в отношении пяти военных аэродромов. Выяснилось, что ВСУ пытались атаковать объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Также стало известно, что 31 мая на трассе Чита — Хабаровск взорвалась фура. Авто с челябинскими номерами, как выяснило URA.RU недавно сменила владельца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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