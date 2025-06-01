01 июня 2025

Силовики задержали арендодателей челябинского склада, в котором собирали дроны

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны атаковали Иркутскую и Мурманскую области, вылетая из фур
Дроны атаковали Иркутскую и Мурманскую области, вылетая из фур Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Были задержаны арендодатели, которые предположительно сдали склад под сборку беспилотных летательных аппаратов для атак на территории Иркутской и Мурманской областей. Об этом сообщил Mash.

«Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство», — написал telegram-канал Mash.

По предварительным данным Mash, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с беспилотниками. В настоящее время помещения пустые, а правоохранители провели забор проб в помещении для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Ранее источники в силовых структурах рассказали URA.RU, что задержаны арендаторы склада. Фото и информацию о том, что в нем якобы собирали дроны для атак на Россию, опубликовали украинские telegram-каналы.

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Были задержаны арендодатели, которые предположительно сдали склад под сборку беспилотных летательных аппаратов для атак на территории Иркутской и Мурманской областей. Об этом сообщил Mash. «Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство», — написал telegram-канал Mash. По предварительным данным Mash, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с беспилотниками. В настоящее время помещения пустые, а правоохранители провели забор проб в помещении для проверки на наличие взрывчатых веществ. Ранее источники в силовых структурах рассказали URA.RU, что задержаны арендаторы склада. Фото и информацию о том, что в нем якобы собирали дроны для атак на Россию, опубликовали украинские telegram-каналы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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