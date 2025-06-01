В Тюмени на футбольной площадке по улице 50 лет ВЛКСМ — у центра спортивного танца — стоял абсолютно голый мужчина. Местная жительница рассказала, что проходила мимо него с ребенком. По ее словам, как только мужчина увидел их, то сел на лавочку и разделся полностью.
«Он сначала разделся до трусов, я проходила с ребенком рядом. Увидев нас он сел на лавочку. Пройдя дальше, я поворачиваю голову, а он стоит в таком виде», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Она добавила, что инцидент произошел 31 мая около 11:15. Женщина сняла все на видео.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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