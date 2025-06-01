01 июня 2025
31 мая 2025

Голый тюменец на детской спортивной площадке напугал маму с ребенком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Как только мужчина увидел маму и ребенка, то разделся полностью
Как только мужчина увидел маму и ребенка, то разделся полностью Фото:

В Тюмени на футбольной площадке по улице 50 лет ВЛКСМ — у центра спортивного танца — стоял абсолютно голый мужчина. Местная жительница рассказала, что проходила мимо него с ребенком. По ее словам, как только мужчина увидел их, то сел на лавочку и разделся полностью.

«Он сначала разделся до трусов, я проходила с ребенком рядом. Увидев нас он сел на лавочку. Пройдя дальше, я поворачиваю голову, а он стоит в таком виде», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Она добавила, что инцидент произошел 31 мая около 11:15. Женщина сняла все на видео.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на футбольной площадке по улице 50 лет ВЛКСМ — у центра спортивного танца — стоял абсолютно голый мужчина. Местная жительница рассказала, что проходила мимо него с ребенком. По ее словам, как только мужчина увидел их, то сел на лавочку и разделся полностью. «Он сначала разделся до трусов, я проходила с ребенком рядом. Увидев нас он сел на лавочку. Пройдя дальше, я поворачиваю голову, а он стоит в таком виде», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень». Она добавила, что инцидент произошел 31 мая около 11:15. Женщина сняла все на видео. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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