В Ноябрьске 24 человека отравились после обеда в кафе «Кебаб 89». Оказалось, что от шаурмы из этого заведения ноябряне подхватили сальмонеллез. Также стало известно, что происходит с известной певицей и блогером MIA BOYKA, которая унизила девочку из Надыма — она оказалась на грани разорения. Ее концерты отменяют по всей стране, а самой звезде нечем платить своей команде. Однако есть и хорошие новости: полпред президента РФ в УрФО Евгений Гурарий получит назначение в правительство Ямала. Он уже оставил свою должность в полпредстве и в июне переедет в северный регион. URA.RU собрало главные новости ЯНАО за неделю с 26 мая по 1 июля.
Массовое отравление шаурмой в Ноябрьске
Все началось с обсуждения жителями Ноябрьска в соцсетях отравлений после посещения точки общественного питания «Кебаб 89». Тогда говорили, что несколько человек обратились за медицинской помощью с серьезными симптомами. При этом, за последнее время таких случаев отравления было несколько, поэтому ямальцы стали шептаться о возможной поставке некачественной курицы, которая могла быть заражена сальмонеллой.
Следственный комитет ЯНАО начал доследственную проверку после этих сообщений, которая очень скоро стала уголовным делом, так как выявилось 18 случаев отравления, 12 из которых — у детей. Пищу назвали небезопасной, а инфекцию — вирусной.
К 29 мая число заболевших выросло до 24. По результатам лабораторных исследований был установлен диагноз сальмонеллез. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по ЯНАО. Расследование управлением в Ноябрьске и Муравленко продолжается.
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