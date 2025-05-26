26 мая 2025

На Ямале специалисты со средним образованием более востребованы, чем с высшим

Более 500 бюджетных мест для студентов появится в колледжах ЯНАО в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 500 бюджетных мест появится в колледжах ЯНАО
Более 500 бюджетных мест появится в колледжах ЯНАО Фото:

В 2025 году в колледжах Ямала вводятся дополнительные бюджетные места для студентов. Всего их будет более 500, сообщила первый замгубернатора округа Ирина Новоселова.

«В этом году в учреждениях СПО появится 512 дополнительных бюджетных мест. Почему расширяем возможности? Уже сейчас две трети потребности рынка труда составляют специалисты со средним профессиональным образованием, и лишь треть — с высшим», — написала Ирина Новоселова.

В связи с этим приоритетной задачей является увеличение подготовки квалифицированных рабочих. Для решения задачи запланировано расширение числа бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. 

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В 2025 году в колледжах Ямала вводятся дополнительные бюджетные места для студентов. Всего их будет более 500, сообщила первый замгубернатора округа Ирина Новоселова. «В этом году в учреждениях СПО появится 512 дополнительных бюджетных мест. Почему расширяем возможности? Уже сейчас две трети потребности рынка труда составляют специалисты со средним профессиональным образованием, и лишь треть — с высшим», — написала Ирина Новоселова. В связи с этим приоритетной задачей является увеличение подготовки квалифицированных рабочих. Для решения задачи запланировано расширение числа бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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