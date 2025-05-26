На Ямале специалисты со средним образованием более востребованы, чем с высшим

В 2025 году в колледжах Ямала вводятся дополнительные бюджетные места для студентов. Всего их будет более 500, сообщила первый замгубернатора округа Ирина Новоселова.
«В этом году в учреждениях СПО появится 512 дополнительных бюджетных мест. Почему расширяем возможности? Уже сейчас две трети потребности рынка труда составляют специалисты со средним профессиональным образованием, и лишь треть — с высшим», — написала Ирина Новоселова.
В связи с этим приоритетной задачей является увеличение подготовки квалифицированных рабочих. Для решения задачи запланировано расширение числа бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям.
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