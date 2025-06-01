В Тобольске перезапустят рыбзавод и откроют музей сибирской рыбы

В Тобольске новые владельцы местного рыбзавода начали разработку масштабного проекта модернизации предприятия. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Якунин. Согласно планам, на заводе откроются новые цеха и дегустационный зал с музеем, посвященным истории сибирской рыбы.
«Провели капитальный ремонт проходной вместе с офисами. Проводим реконструкцию помещения для большого дегустационного зала, где будет находиться музей сибирской рыбы: покажем историю развития завода, процесс переработки, в дальнейшем свяжем с цехом консервации. Будет фактор развития промышленного туризма», — рассказал Якунин изданию «РБК Тюмень».
В настоящее время разрабатывается проектная документация для закупки и установки оборудования в новом цехе консервации, где летом начнутся ремонтные работы. Кроме того, на предприятии планируют запустить производство полуфабрикатов — рыбных котлет и пельменей. Сейчас такую продукцию выпускают вручную, но из-за роста спроса уже приобретено необходимое оборудование для автоматизации процесса.
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