01 июня 2025
31 мая 2025

В Тобольске перезапустят рыбзавод и откроют музей сибирской рыбы

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На заводе откроются новые цеха и дегустационный зал с музеем
На заводе откроются новые цеха и дегустационный зал с музеем Фото:

В Тобольске новые владельцы местного рыбзавода начали разработку масштабного проекта модернизации предприятия. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Якунин. Согласно планам, на заводе откроются новые цеха и дегустационный зал с музеем, посвященным истории сибирской рыбы.

«Провели капитальный ремонт проходной вместе с офисами. Проводим реконструкцию помещения для большого дегустационного зала, где будет находиться музей сибирской рыбы: покажем историю развития завода, процесс переработки, в дальнейшем свяжем с цехом консервации. Будет фактор развития промышленного туризма», — рассказал Якунин изданию «РБК Тюмень».

В настоящее время разрабатывается проектная документация для закупки и установки оборудования в новом цехе консервации, где летом начнутся ремонтные работы. Кроме того, на предприятии планируют запустить производство полуфабрикатов — рыбных котлет и пельменей. Сейчас такую продукцию выпускают вручную, но из-за роста спроса уже приобретено необходимое оборудование для автоматизации процесса.

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В Тобольске новые владельцы местного рыбзавода начали разработку масштабного проекта модернизации предприятия. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Якунин. Согласно планам, на заводе откроются новые цеха и дегустационный зал с музеем, посвященным истории сибирской рыбы. «Провели капитальный ремонт проходной вместе с офисами. Проводим реконструкцию помещения для большого дегустационного зала, где будет находиться музей сибирской рыбы: покажем историю развития завода, процесс переработки, в дальнейшем свяжем с цехом консервации. Будет фактор развития промышленного туризма», — рассказал Якунин изданию «РБК Тюмень». В настоящее время разрабатывается проектная документация для закупки и установки оборудования в новом цехе консервации, где летом начнутся ремонтные работы. Кроме того, на предприятии планируют запустить производство полуфабрикатов — рыбных котлет и пельменей. Сейчас такую продукцию выпускают вручную, но из-за роста спроса уже приобретено необходимое оборудование для автоматизации процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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