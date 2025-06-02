Иркутский губернатор пообещал наградить жителей, сбивавших дроны камнями

Иркутские власти рассмотрят возможность наградить граждан, сбивавших камнями дроны в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
«В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Жители Усольского района, ставшие свидетелями запуска дронов из стоящей фуры, попытались помешать работе БПЛА. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых несколько мужчин забрасывают дроны камнями, стараясь сбить их с курса.
Заместитель главы региона Роман Колесов подчеркнул, что ситуация в Усольском районе находится под контролем, угрозы для населения нет. На месте происшествия продолжает действовать ограничение доступа. Для транспорта закрыт небольшой участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», объезд организован через село Мальта.
Напомним, 1 июня украинские БПЛА атаковали аэродромы в нескольких регионах страны, в том числе в Иркутской области. Некоторые лица, причастные к запуску беспилотников, были задержаны.
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