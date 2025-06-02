Иркутский губернатор пообещал наградить жителей, сбивавших дроны камнями

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Жители Усольского района попытались помешать работе БПЛА
Жители Усольского района попытались помешать работе БПЛА Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Иркутские власти рассмотрят возможность наградить граждан, сбивавших камнями дроны в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

«В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Жители Усольского района, ставшие свидетелями запуска дронов из стоящей фуры, попытались помешать работе БПЛА. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых несколько мужчин забрасывают дроны камнями, стараясь сбить их с курса.

Заместитель главы региона Роман Колесов подчеркнул, что ситуация в Усольском районе находится под контролем, угрозы для населения нет. На месте происшествия продолжает действовать ограничение доступа. Для транспорта закрыт небольшой участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», объезд организован через село Мальта.

Напомним, 1 июня украинские БПЛА атаковали аэродромы в нескольких регионах страны, в том числе в Иркутской области. Некоторые лица, причастные к запуску беспилотников, были задержаны.

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Иркутские власти рассмотрят возможность наградить граждан, сбивавших камнями дроны в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев. «В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Жители Усольского района, ставшие свидетелями запуска дронов из стоящей фуры, попытались помешать работе БПЛА. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых несколько мужчин забрасывают дроны камнями, стараясь сбить их с курса. Заместитель главы региона Роман Колесов подчеркнул, что ситуация в Усольском районе находится под контролем, угрозы для населения нет. На месте происшествия продолжает действовать ограничение доступа. Для транспорта закрыт небольшой участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», объезд организован через село Мальта. Напомним, 1 июня украинские БПЛА атаковали аэродромы в нескольких регионах страны, в том числе в Иркутской области. Некоторые лица, причастные к запуску беспилотников, были задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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