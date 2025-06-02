Политолог назвал срок, когда Трамп может выйти из переговоров России и Украины

Президент США Дональд Трамп выйдет из переговоров по урегулированию украинского конфликта летом, если не будет ощутимых результатов. Об этом URA.RU заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Трудно точно говорить, когда Трамп откажется от переговоров. Это зависит от запаса его терпения, от других внутри- и внешнеполитических факторов. Соратники уговаривают его не продолжать посредничество, поскольку заглушить конфликт непросто, и политических очков это может не принести. Думаю, если до летних отпусков не будет ощутимых сдвигов по урегулированию, он переключится на другие, не менее важные вопросы, связанные, например, с Китаем. В таком случае участие Штатов в переговорах сохранится на низком уровне», — считает политолог.
Нужно понимать, что для Трампа основным приоритетом остается прекращение активных боевых действий между Россией и Украиной, о чем он неоднократно говорил. Именно существенная деэскалация на фронте будет преподнесена как крупное достижение главы Белого дома, и администрации президента США было бы выгодно добиться этого до 14 июня — до дня рождения Трампа и дня флага США, добавил Кортунов.
В Стамбуле 2 июня пройдет второй раунд переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он состоится во дворце Чираган Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший переговорами там же весной 2022 года.
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