Мишустин выдвинул новые требования строителям садиков и школ

Власти заставят застройщиков соблюдать сроки завершения работ в школах и детских садах. Усилить контроль на совещании с вице-премьерами 2 июня поручил премьер-министр Михаил Мишустин. На фоне кризиса в отрасли возведение школ и садиков станет для застройщиков ключевым условием получения господдержки и софинансирования проектов, считают эксперты URA.RU.
Михаил Мишустин начал совещание с темы развития и обновлении инфраструктуры для детей с семьями. Премьер заслушал доклады о сроках ввода в эксплуатацию школ и садиков, трудоустройстве участников спецоперации и концепции международного научно-технического обслуживания.
«Для правительства забота о подрастающем поколении — один из ключевых приоритетов. Многое делается для создания и модернизации так называемой инфраструктуры детства. По всей стране идет строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений — школ, детских садов. Важно обеспечить ребятам комфортные условия для учебы, отдыха. И особое внимание здесь прошу уделить срокам строительства или ремонта детских учреждений. Это очень важно», — подчеркнул председатель правительства.
Премьер сделал акцент на соблюдении темпов строительства и ремонта образовательных учреждений, поскольку наметилась тенденция к массовому срыву сроков ввода их в эксплуатацию, считает зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксененко. По его словам, в 2024 году 11 регионов не успели сдать новые школы в эксплуатацию, а шесть регионов опоздали с вводом детсадов. Это происходит по объективным обстоятельствам: в сегменте строительства соцобъектов за последние годы возникли те же проблемы, что и в сфере строительства многоквартирного жилья. Мешают недоступность финансирования из-за высокой ключевой ставки ЦБ, растущая стоимость стройматериалов, проблемы с логистикой поставки зарубежных материалов, дефицит квалифицированных кадров и рост ожидаемых зарплат в отрасли, полагает депутат.
«Есть определенные задержки по всей производственной цепочке — как в ремонте, так и в строительстве. Тем не менее власти принимают меры по недопущению таких нарушений.
Если губернаторы сорвут сроки сдачи таких объектов в 2025 году, им сократят федеральное финансирование на строительство и капремонт школ в 2026 году. Компенсировать сокращенный бюджет субъекты будут за собственный счет», — уточнил Аксененко.
До 2030 года в стране должны отремонтировать свыше восьми тысяч школ, двух тысяч детсадов и около 1,5 тысячи колледжей, сообщил депутат. Для этого разработан комплекс мер поддержки регионов: это инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурные облигации.
Риски отставания возросли из-за ухудшения финансового положения застройщиков, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Даже у экономически стабильных застройщиков сегодня есть проблемы, и кризис в сфере недвижимости нарастает. А соцобъекты для застройщиков часто выступают дополнительным обременением и нагрузкой. На них сложнее найти деньги, ведь далеко не всегда их возводят с привлечением бюджетного финансирования.
Иногда застройщик это делает за свой счет, чтобы обеспечить привлекательность строящихся микрорайонов. Школы и детсады служат аргументом покупки жилья именно в этом районе и это влияет на продажи квартир. Но плохие продажи жилья лишают застройщиков средств и на социалку», — уточнил эксперт.
Власти усиливают контроль за сроками строительства еще и для того, чтобы не допустить роста смет, рассказал URA.RU директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. С текущей инфляцией цены стройматериалов ведут к нехватке ранее утвержденного финансирования проектов.
«Внимание властей связанно не только со сроками, но и с целевым использованием средств бюджета. Задерживая стройку, девелоперы сталкиваются с тем, что смета расходов растет быстрее, чем ее можно пересмотреть. Это особенно критично в проектах государственно-частного партнерства, когда размеры траншей из госбюджета жестко регламентированы. Если будут сбываться негативные сценарии, проблемы в строительной сфере будут лавинообразными. Сейчас власти пытаются их предотвратить», — считает собеседник.
Раньше повсеместно застройщики строили сначала жилье, а потом школы и поликлиники, сейчас же власти обязали их поменять приоритеты, пояснил политолог Сергей Маркелов. «Федеральный центр дал понять: перед запуском нового микрорайона застройщик обязан сдать все соцобъекты: школы, детсады, поликлиники, дома творчества. Местами поменялись телега и лошадь — теперь социальные объекты становятся лошадью, их нужно запускать в первую очередь. Это требование уже озвучили всем регионам. Как передовикам, где сроки соблюдаются, так и отстающим», — уточнил эксперт.
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