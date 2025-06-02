Цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, отправили на 10 лет за решетку

Представителя цыганской диаспоры из Коркино (Челябинская область) Егора Юрченко, обвиняемого в убийстве таксистки Елены Сарафановой и угоне ее автомобиля, осудили почти на 10 лет колонии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Оглашение приговора проходило с некоторыми ограничениями для СМИ. Из-за того, что подсудимый не достиг совершеннолетия, его запретили снимать и фотографировать.
«Признать Юрченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. ст 105 УК РФ, назначив ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ и назначить наказание одного года 6 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений назначить наказание в 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — зачитал приговор судья. В срок наказания зачтено пребывание преступника в СИЗО.
В качестве дополнительного наказания в пользу потерпевших взыскано 164 тысяч рублей. Еще два миллиона рублей предстоит выплатить матери погибшей таксистки, эти деньги должны перечислить родители Юрченко — до выплаты будет действовать арест, наложенный на их счета и имущество.
Ознакомившись с приговором через сурдопереводчика (Юрченко глухонемой) преступник принялся стучать кулаками по стеклу, ограждающему «клетку», в которой он находился. Все это сопровождалось нечленораздельными звуками.
«В ходе разбирательства по делу установлено, что 23 октября прошлого года подсудимый, находясь в автомашине такси, передвигаясь на нем в городе Коркино, в ходе возникших личных неприязненных отношений совершил убийство потерпевшей, после чего неправомерно завладел ее автомобилем Юрченко не признал вину. Однако его версия, что преступление совершили неизвестные лица, была признана несостоятельной», — заявил URA.RU гособвинитель Дмитрия Батюков,
Убийство Сарафановой в октябре 2024 года привело к народным волнениям в Коркино. Почти сразу по городу разлетелись слухи о причастности двух местных цыган к преступлению. Народ начал громить дома диаспоры. В город стянулись силовики.
Между тем, причастность одного из подозреваемых к убийству таксистки не подтвердилась. По делу проходил только глухонемой Егор Ю. По версии следствия, парень напал на женщину в машине и нанес ей пять ударов ножом. Затем он угнал такси, проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся.
Меру пресечения Егору Ю. избирали в Коркино. Заседание проходило в закрытом режиме. Все время следствия и суда он провел в СИЗО. Сам процесс проходил в здании областного суда (аппарат судьи приезжал из Коркино в Челябинск). На одном из заседаний родители пожаловались, что их сына избивают сокамерники, но в ГУФСИН опровергли эту информацию.
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