Без крова осталась тюменская семья из-за удара молнии

Семья из четырех человек осталась без жилья из-за сгоревшего от молнии дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел 3 июня рано утром
Инцидент произошел 3 июня рано утром Фото:

В СНТ «Надежда» города Тюмени в 07:30 3 июня произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В здание попала молния. 

«Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, расположенном в СНТ „Надежда“. Предварительная причина — грозовые разряды», — отмечено в сообщении ведомства. Согласно данным, специалисты ликвидировали возгорание на площади 99 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. 

В пострадавшем от огня доме проживала семья из четырех человек и собаки. Главе семьи Виктору — 74 года. Мужчина запустил в соцсетях видеоролик, на котором просит неравнодушных тюменцев помочь в сборе средств на восстановление жилья, так как пожар уничтожил все имущество тюменцев. Как он сообщил, первым делом планирует восстанавливать крышу.

Ранее, 18 мая, в Тюмени уже происходил крупный пожар — тогда на улице Одесской загорелась квартира в пятиэтажном доме, в результате чего были спасены пять человек, а трое пострадали. Спасатели эвакуировали 25 жильцов, а возгорание удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В СНТ «Надежда» города Тюмени в 07:30 3 июня произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В здание попала молния.  «Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, расположенном в СНТ „Надежда“. Предварительная причина — грозовые разряды», — отмечено в сообщении ведомства. Согласно данным, специалисты ликвидировали возгорание на площади 99 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.  В пострадавшем от огня доме проживала семья из четырех человек и собаки. Главе семьи Виктору — 74 года. Мужчина запустил в соцсетях видеоролик, на котором просит неравнодушных тюменцев помочь в сборе средств на восстановление жилья, так как пожар уничтожил все имущество тюменцев. Как он сообщил, первым делом планирует восстанавливать крышу. Ранее, 18 мая, в Тюмени уже происходил крупный пожар — тогда на улице Одесской загорелась квартира в пятиэтажном доме, в результате чего были спасены пять человек, а трое пострадали. Спасатели эвакуировали 25 жильцов, а возгорание удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...