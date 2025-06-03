Без крова осталась тюменская семья из-за удара молнии

В СНТ «Надежда» города Тюмени в 07:30 3 июня произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В здание попала молния.
«Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, расположенном в СНТ „Надежда“. Предварительная причина — грозовые разряды», — отмечено в сообщении ведомства. Согласно данным, специалисты ликвидировали возгорание на площади 99 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.
В пострадавшем от огня доме проживала семья из четырех человек и собаки. Главе семьи Виктору — 74 года. Мужчина запустил в соцсетях видеоролик, на котором просит неравнодушных тюменцев помочь в сборе средств на восстановление жилья, так как пожар уничтожил все имущество тюменцев. Как он сообщил, первым делом планирует восстанавливать крышу.
Ранее, 18 мая, в Тюмени уже происходил крупный пожар — тогда на улице Одесской загорелась квартира в пятиэтажном доме, в результате чего были спасены пять человек, а трое пострадали. Спасатели эвакуировали 25 жильцов, а возгорание удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.
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