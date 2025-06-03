Суд Ноябрьска закрыл «Кебаб 89» из-за массового отравления шаурмой

Суд Ноябрьска закрыл «Кебаб 89» из-за массового отравления шаурмой
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«Кебаб 89» закрыли на 75 суток
«Кебаб 89» закрыли на 75 суток Фото:

Суд Ноябрьска (ЯНАО) на 75 суток закрыл заведение быстрого питания «Кебаб 89» из-за массового отравления шаурмой. Об этом сообщают ямальские СМИ.

«Во время расследования санврачи выявили сразу несколько серьезных нарушений. Среди них — отсутствие действительного медосмотра у персонала, отсутствие технологических документов на продукцию», — сообщают журналисты «Ямал-медиа».

Суд вынес решение приостановить работу заведения. За 75 суток владелец должен устранить нарушения. По факту массового отравления шаурмой и заболеванию жителей, среди которых и дети, сальмонеллезом возбуждено уголовное дело. Окружная прокуратура проводит проверку.

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Суд Ноябрьска (ЯНАО) на 75 суток закрыл заведение быстрого питания «Кебаб 89» из-за массового отравления шаурмой. Об этом сообщают ямальские СМИ. «Во время расследования санврачи выявили сразу несколько серьезных нарушений. Среди них — отсутствие действительного медосмотра у персонала, отсутствие технологических документов на продукцию», — сообщают журналисты «Ямал-медиа». Суд вынес решение приостановить работу заведения. За 75 суток владелец должен устранить нарушения. По факту массового отравления шаурмой и заболеванию жителей, среди которых и дети, сальмонеллезом  возбуждено уголовное дело. Окружная прокуратура проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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