Как загорать с татуировками, родинками и шрамами: советы дерматолога

Дерматолог Гришина: родинки и шрамы нужно защищать от солнца кремом и одеждой
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С родинками и шрамами на теле нужно загорать дозировано
С родинками и шрамами на теле нужно загорать дозировано Фото:

Загар — это результат попадания ультрафиолетового излучения на кожу. Поэтому при наличии на теле родинок, татуировок, шрамов важно умеренно загорать и правильно ухаживать за кожей в летний период. В беседе с корреспондентом URA.RU дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, как в этом случае защитить кожу от солнца.

Можно ли загорать с татуировками

Почему солнце опасно для татуировки

«Татуировка — это микропигментирование, а солнечные лучи активно взаимодействуют именно с пигментом, внесенным под кожу», — объясняет Гришина. По ее словам, татуированная кожа особенно уязвима перед солнцем. И неважно, когда была сделана тату — пять дней назад или пять лет. Солнце все равно будет «работать» именно на этом участке. «Даже старая татуировка — это зона риска. Потому что ультрафиолет взаимодействует с пигментом, и эта часть кожи сильнее всех подвержена солнечному излучению», — уточняет врач.

С какими татуировками опасно загорать

Особенно остро кожа реагирует на красные и желтые пигменты. Они быстро выцветают и нередко вызывают аллергию или воспаление. «Красный и желтый — самые проблемные пигменты. Они быстрее выгорают и чаще вызывают жжение, зуд и другие реакции на солнце. К тому же именно эти цвета быстрее теряют свою яркость», — рассказывает дерматолог.

По ее словам, черные, серые или синие чернила тоже выцветают и вступают в реакцию с ультрафиолетом. Однако красные и желтые — безусловные лидеры по уязвимости.

Когда можно загорать после татуировки

Врач советует не торопиться загорать после нанесения татуировки на тело. «Свежая татуировка — это поврежденная кожа. Она особенно чувствительна к ультрафиолету. Я рекомендую не выходить на солнце хотя бы два месяца после нанесения», — говорит Гришина. Даже спустя месяц, по ее словам, на солнце может ощущаться жжение, дискомфорт — это знак, что кожа еще не восстановилась, и ей по-прежнему нужна защита.

Как правильно защищать тату от солнца

Солнцезащитный крем с SPF 50 — обязательный пункт для любого участка кожи, особенно для татуированной. Но есть и более надежные средства — специальные стики.

«Стики отличаются высокой концентрацией и создают окклюзионную защиту — то есть пленку, которую не так просто смыть. Их удобно наносить на локальные зоны — плечи, спинку носа, родинки, пигментные пятна и, конечно, татуировки», — советует врач.

Идеальный сценарий: сначала наносится базовое молочко или спрей с SPF 50, а поверх — стик на те зоны, которые требуют особой защиты. Кроме того, важно выбирать правильное время для нахождения на солнце: до 10 утра и после 17 часов.

Как ухаживать за кожей после загара

«Даже после возвращения с пляжа клетки продолжают испытывать стресс. Поэтому после солнца кожа нуждается в антиоксидантной защите. Сейчас выпускают специальные кремы с антирадикальными компонентами», — объясняет дерматолог. Также появились БАДы с антиоксидантами, которые можно принимать заранее — перед поездкой в отпуск — чтобы подготовить организм к солнечному стрессу.

Как загорать со шрамами на теле

На фоне загорелой кожи старые шрамы выглядят еще ярче. Причина в том, что шрамы не загорают, так как в рубцовой ткани отсутствуют меланоциты — клетки, которые вырабатывают меланин и придают коже загар.

«Когда кожа повреждается — будь то операция, воспаление или угревая болезнь, — она больше не восстанавливается нормальной эпителиальной тканью. Вместо этого на месте повреждения образуется соединительная ткань, по сути, заплатка, богатая коллагеном, но лишенная меланоцитов», — рассказывает специалист. Он отметила, что поэтому шрамы всегда остаются светлыми, не реагируя на ультрафиолет, а на фоне загорелой кожи становятся еще более заметными.

Почему нельзя загорать с «молодыми» рубцами

Рубец считается «молодым» в течение первых 6–12 месяцев после травмы или операции. В этот период он еще формируется и особенно уязвим. Под действием солнечных лучей молодой шрам может сильно изменить структуру.

«Ультрафиолет способен трансформировать нормотрофический рубец в гипертрофический или даже келоидный. То есть он становится грубым, выпуклым, может разрастаться за пределы исходной раны», — предупреждает дерматолог.

Поэтому первые 12 месяцев шрам лучше прятать от солнца полностью — не только на пляже, но и в городе. Даже прогулка по мегаполису требует защиты.

Как правильно защищать шрамы от солнца

  • Используйте крем с SPF не ниже 50 — и на здоровую кожу, и на рубец.
  • Если рубец находится в зоне лица — надевайте солнечные очки и широкополые шляпы.
  • Если шрам свежий и еще не зажил (есть корочка, кровоточит) — загорать категорически нельзя.
  • Помните: даже в пасмурный день УФ-лучи активны, особенно в мегаполисе.

А что с пилингами и шлифовками

Современные подходы к лечению рубцов изменились, отметила эксперт. По ее словам, ранее считалось, что вмешиваться можно не раньше, чем через полгода. Теперь специалисты используют индивидуальный подход к каждому случаю. 

«Сейчас мы начинаем коррекцию уже через 1–2 недели, если видим, что рубец будет проблемным. Применяем ферментотерапию, инъекции кортикостероидов, при необходимости — иссечение или лазерные методы. Главное — не ждать, пока все „само пройдет“, а обращаться к специалисту как можно раньше», — поясняет эксперт. 

Как загорать с родинками на теле

«Родинка — это скопление пигментных клеток — меланоцитов. И именно на этих участках ультрафиолет действует как прожектор: бьет в цель. Он может проникать вглубь клетки и вызывать мутации на уровне ДНК. Если изменения происходят именно в области родинок, они могут стать точкой старта для развития онкозаболеваний кожи, включая меланому», — объясняет дерматолог.

По словам эксперта, меланоциты расположены глубоко, ближе к дерме, и именно они под воздействием солнца могут мутировать. А значит, родинки, особенно у людей со светлой кожей и большим их количеством, требуют отдельного внимания.

Как защитить родинки от солнца

  • Крем с SPF 50+ используйте, если идете на пляж или планируете быть на солнце дольше 15 минут.
  • Обновляйте крем каждые два часа, особенно после купания.
  • Используйте солнцезащитные стики или спреи прямо на родинки — они удобны в нанесении и компактны.
  • Не забывайте про одежду, шляпы, зонты и очки. Тень — друг.
  • Старайтесь не находиться на солнце с 10 до 17 часов — это пиковое время активности УФ-лучей.

Что делать, если родинка изменила цвет и форму

К медикам стоит обратиться, если родинка:

  • Изменила цвет, особенно если появились темные, синие, красноватые вкрапления;
  • Стала асимметричной или неровной;
  • Увеличилась в размере или поменяла форму;
  • Начала зудеть, жечь, вызывать дискомфорт;
  • Мокнет, кровоточит или покрылась корочкой.

«Все это — повод как можно скорее показаться дерматоонкологу. Никакого самолечения, мазей и чистотелов. Врач проведет осмотр с помощью дерматоскопа — специального прибора, который позволяет заглянуть внутрь родинки и понять, безопасна она или нет», — рассказал специалист. 

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Загар — это результат попадания ультрафиолетового излучения на кожу. Поэтому при наличии на теле родинок, татуировок, шрамов важно умеренно загорать и правильно ухаживать за кожей в летний период. В беседе с корреспондентом URA.RU дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, как в этом случае защитить кожу от солнца. Можно ли загорать с татуировками Почему солнце опасно для татуировки «Татуировка — это микропигментирование, а солнечные лучи активно взаимодействуют именно с пигментом, внесенным под кожу», — объясняет Гришина. По ее словам, татуированная кожа особенно уязвима перед солнцем. И неважно, когда была сделана тату — пять дней назад или пять лет. Солнце все равно будет «работать» именно на этом участке. «Даже старая татуировка — это зона риска. Потому что ультрафиолет взаимодействует с пигментом, и эта часть кожи сильнее всех подвержена солнечному излучению», — уточняет врач. С какими татуировками опасно загорать Особенно остро кожа реагирует на красные и желтые пигменты. Они быстро выцветают и нередко вызывают аллергию или воспаление. «Красный и желтый — самые проблемные пигменты. Они быстрее выгорают и чаще вызывают жжение, зуд и другие реакции на солнце. К тому же именно эти цвета быстрее теряют свою яркость», — рассказывает дерматолог. По ее словам, черные, серые или синие чернила тоже выцветают и вступают в реакцию с ультрафиолетом. Однако красные и желтые — безусловные лидеры по уязвимости. Когда можно загорать после татуировки Врач советует не торопиться загорать после нанесения татуировки на тело. «Свежая татуировка — это поврежденная кожа. Она особенно чувствительна к ультрафиолету. Я рекомендую не выходить на солнце хотя бы два месяца после нанесения», — говорит Гришина. Даже спустя месяц, по ее словам, на солнце может ощущаться жжение, дискомфорт — это знак, что кожа еще не восстановилась, и ей по-прежнему нужна защита. Как правильно защищать тату от солнца Солнцезащитный крем с SPF 50 — обязательный пункт для любого участка кожи, особенно для татуированной. Но есть и более надежные средства — специальные стики. «Стики отличаются высокой концентрацией и создают окклюзионную защиту — то есть пленку, которую не так просто смыть. Их удобно наносить на локальные зоны — плечи, спинку носа, родинки, пигментные пятна и, конечно, татуировки», — советует врач. Идеальный сценарий: сначала наносится базовое молочко или спрей с SPF 50, а поверх — стик на те зоны, которые требуют особой защиты. Кроме того, важно выбирать правильное время для нахождения на солнце: до 10 утра и после 17 часов. Как ухаживать за кожей после загара «Даже после возвращения с пляжа клетки продолжают испытывать стресс. Поэтому после солнца кожа нуждается в антиоксидантной защите. Сейчас выпускают специальные кремы с антирадикальными компонентами», — объясняет дерматолог. Также появились БАДы с антиоксидантами, которые можно принимать заранее — перед поездкой в отпуск — чтобы подготовить организм к солнечному стрессу. Как загорать со шрамами на теле На фоне загорелой кожи старые шрамы выглядят еще ярче. Причина в том, что шрамы не загорают, так как в рубцовой ткани отсутствуют меланоциты — клетки, которые вырабатывают меланин и придают коже загар. «Когда кожа повреждается — будь то операция, воспаление или угревая болезнь, — она больше не восстанавливается нормальной эпителиальной тканью. Вместо этого на месте повреждения образуется соединительная ткань, по сути, заплатка, богатая коллагеном, но лишенная меланоцитов», — рассказывает специалист. Он отметила, что поэтому шрамы всегда остаются светлыми, не реагируя на ультрафиолет, а на фоне загорелой кожи становятся еще более заметными. Почему нельзя загорать с «молодыми» рубцами Рубец считается «молодым» в течение первых 6–12 месяцев после травмы или операции. В этот период он еще формируется и особенно уязвим. Под действием солнечных лучей молодой шрам может сильно изменить структуру. «Ультрафиолет способен трансформировать нормотрофический рубец в гипертрофический или даже келоидный. То есть он становится грубым, выпуклым, может разрастаться за пределы исходной раны», — предупреждает дерматолог. Поэтому первые 12 месяцев шрам лучше прятать от солнца полностью — не только на пляже, но и в городе. Даже прогулка по мегаполису требует защиты. Как правильно защищать шрамы от солнца А что с пилингами и шлифовками Современные подходы к лечению рубцов изменились, отметила эксперт. По ее словам, ранее считалось, что вмешиваться можно не раньше, чем через полгода. Теперь специалисты используют индивидуальный подход к каждому случаю.  «Сейчас мы начинаем коррекцию уже через 1–2 недели, если видим, что рубец будет проблемным. Применяем ферментотерапию, инъекции кортикостероидов, при необходимости — иссечение или лазерные методы. Главное — не ждать, пока все „само пройдет“, а обращаться к специалисту как можно раньше», — поясняет эксперт.  Как загорать с родинками на теле «Родинка — это скопление пигментных клеток — меланоцитов. И именно на этих участках ультрафиолет действует как прожектор: бьет в цель. Он может проникать вглубь клетки и вызывать мутации на уровне ДНК. Если изменения происходят именно в области родинок, они могут стать точкой старта для развития онкозаболеваний кожи, включая меланому», — объясняет дерматолог. По словам эксперта, меланоциты расположены глубоко, ближе к дерме, и именно они под воздействием солнца могут мутировать. А значит, родинки, особенно у людей со светлой кожей и большим их количеством, требуют отдельного внимания. Как защитить родинки от солнца Что делать, если родинка изменила цвет и форму К медикам стоит обратиться, если родинка: «Все это — повод как можно скорее показаться дерматоонкологу. Никакого самолечения, мазей и чистотелов. Врач проведет осмотр с помощью дерматоскопа — специального прибора, который позволяет заглянуть внутрь родинки и понять, безопасна она или нет», — рассказал специалист. 
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