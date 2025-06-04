Захарова раскрыла ложь Киева про «десятки тысяч похищенных» детей

Переданный украинской стороной в Стамбуле список из 339 несовершеннолетних опровергает распространенные ранее утверждения о «десятках тысяч» якобы похищенных российских военными украинских детей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Такой же ложью оказались и байки о десятках тысяч якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев значится только 339 человек», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, эта цифра стала неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет поддерживал соответствующие обвинения.
Мария Захарова подчеркнула, что распространение информации о «десятках тысяч похищенных детей» было частью информационной кампании, в которой, по ее словам, участвовал даже Секретариат ООН. Она напомнила, что аналогичные обвинения выдвигались и по ситуации в Буче, однако, по утверждению российских властей, доказательств этим заявлениям предоставлено не было.
В Минобороны России ранее заявляли, что все фото- и видеоматериалы, опубликованные Киевом и якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются провокацией. Российская сторона утверждает, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Буче и призывает международное сообщество внимательно относиться к аргументам Москвы. Помощник президента РФ Владимир Мединский также подчеркнул, что российские военные спасали детей из опасных зон и прилагали усилия к поиску их родителей.
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали первыми прямыми контактами сторон за три года. По их итогам был достигнут ряд договоренностей, в том числе о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, стороны обменялись списками и представили свои позиции по вопросам прекращения огня.
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