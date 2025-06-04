Захарова раскрыла ложь Киева про «десятки тысяч похищенных» детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова напомнила, что аналогичные обвинения выдвигались и по ситуации в Буче
Мария Захарова напомнила, что аналогичные обвинения выдвигались и по ситуации в Буче Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Переданный украинской стороной в Стамбуле список из 339 несовершеннолетних опровергает распространенные ранее утверждения о «десятках тысяч» якобы похищенных российских военными украинских детей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такой же ложью оказались и байки о десятках тысяч якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев значится только 339 человек», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, эта цифра стала неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет поддерживал соответствующие обвинения.

Мария Захарова подчеркнула, что распространение информации о «десятках тысяч похищенных детей» было частью информационной кампании, в которой, по ее словам, участвовал даже Секретариат ООН. Она напомнила, что аналогичные обвинения выдвигались и по ситуации в Буче, однако, по утверждению российских властей, доказательств этим заявлениям предоставлено не было.

В Минобороны России ранее заявляли, что все фото- и видеоматериалы, опубликованные Киевом и якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются провокацией. Российская сторона утверждает, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Буче и призывает международное сообщество внимательно относиться к аргументам Москвы. Помощник президента РФ Владимир Мединский также подчеркнул, что российские военные спасали детей из опасных зон и прилагали усилия к поиску их родителей.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали первыми прямыми контактами сторон за три года. По их итогам был достигнут ряд договоренностей, в том числе о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, стороны обменялись списками и представили свои позиции по вопросам прекращения огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переданный украинской стороной в Стамбуле список из 339 несовершеннолетних опровергает распространенные ранее утверждения о «десятках тысяч» якобы похищенных российских военными украинских детей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Такой же ложью оказались и байки о десятках тысяч якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев значится только 339 человек», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, эта цифра стала неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет поддерживал соответствующие обвинения. Мария Захарова подчеркнула, что распространение информации о «десятках тысяч похищенных детей» было частью информационной кампании, в которой, по ее словам, участвовал даже Секретариат ООН. Она напомнила, что аналогичные обвинения выдвигались и по ситуации в Буче, однако, по утверждению российских властей, доказательств этим заявлениям предоставлено не было. В Минобороны России ранее заявляли, что все фото- и видеоматериалы, опубликованные Киевом и якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются провокацией. Российская сторона утверждает, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Буче и призывает международное сообщество внимательно относиться к аргументам Москвы. Помощник президента РФ Владимир Мединский также подчеркнул, что российские военные спасали детей из опасных зон и прилагали усилия к поиску их родителей. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали первыми прямыми контактами сторон за три года. По их итогам был достигнут ряд договоренностей, в том числе о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, стороны обменялись списками и представили свои позиции по вопросам прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...