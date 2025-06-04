«Почти три года в изоляторе»: советник экс-мэра Челябинска вновь не смог выйти из СИЗО

Петр Конарев, некогда занимавший пост советника бывшего мэра Челябинска Натальи Котовой, в очередной раз не смог оспорить срок в СИЗО по делу о создании ОПГ и взятках. Соучастники в лице бывших топ-менеджеров МКУ «Городская среда» Сергея Любимова и Вадима Левченко также остались в изоляции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Фигуранты находятся в СИЗО почти три года.
«Суд с учетом мнения прокурора оставил решение Курчатовского райсуда без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Единственный из группы, кто избежал изолятора — это Артем Кочедыков. Он находится под запретом определенных действий.
URA.RU связалось с адвокатом Конарева Аллой Брагиной. По ее словам, на каждом заседании, касающегося меры пресечения, обвинение ссылается лишь на тяжесть содеянного. Якобы, находясь на свободе, фигуранты могут оказать влияние на свидетелей и помешать установлению истины по делу. При этом свидетели отказываются от тех показаний, которые давали на стадии предварительного расследования, а это в корне меняет картину.
«Сторона защиты пытается донести до судов доводы о том, что обстоятельства по делу существенно изменились. В частности, практически все допрошенные в суде свидетели, которых следствие наделило статусом «взяткодатель», не подтверждают фактов передачи ими взяток ни должностным лицам МКУ «Городская среда», ни Конареву. Однако суды, по крайней мере на сегодняшний день, не соглашаются с такой позицией стороны защиты и оставляют ее без должного внимания», — отмечает Брагина.
Первыми по делу ОПГ были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Их обвинили в получении взяток с владельцев незаконных ларьков. Якобы за деньги они давали им «крышу». В ходе расследования силовики вышли на предполагаемого лидера группировки — Конарева. Его задержали по дороге из Челябинска в Екатеринбург. После в деле появилось несколько посредников, через которых, по версии следствия, Грезев, Любимов, Левченко и Конарев получали деньги.
Из всех соучастников преступления вину по делу признали лишь Грезев, Кочедыков и его жена Виктория (проходила по делу в качестве посредника). С ними было заключено досудебное соглашение. По итогу Грезев и Кочедыкова отделались условными сроками. Глава семьи Кочедыковых же отказался выполнять условия соглашения и присоединился к Конареву, Левченко и Любимову на скамье подсудимых.
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