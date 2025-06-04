Затопленный аэропорт, рухнувший мост и звездный рок-фестиваль в ЯНАО: события дня

В Тарко-Сале паводок затопил около 300 участков (архивное фото)
новость из сюжетаГлавное за день в ЯНАО — выбор редакции
На второй деть затопления Тарко-Сале (ЯНАО) снизился уровень воды, городской аэропорт закрыт из-за подтопления, обрушился мост и синоптики подвели главу Пуровского района. Об этих и других событиях к вечеру 4 июня, читайте в подборке URA.RU.
- Уровень воды в реке Пяку-Пур снизился на 20 сантиметров и составил 995 см над нулем поста. Это свидетельствует о возможном прохождении пика половодья на данном участке;
- В Пуровском районе ЯНАО из-за ледохода обрушился мост. Это промысловый мост, которым редко пользуются жители района и он не состоит на балансе округа;
- Аэропорт Тарко-Сале прекратил работу из-за затопления. На взлетно-посадочной полосе вертолеты стоят в воде;
- В Пуровском районе затопленными оказались 280 приусадебных участков. Всего было эвакуировано более 80 человек;
- В Тарко-Сале врачи ходят по квартирам жителей и предлагают пройти вакцинацию. Это связано с неблагоприятной обстановкой и недопущением распространения гепатита А;
- Синоптики ввели в заблуждение главу Пуровского района Кирилла Трапезникова. Он заявил, что гидрометцентр давал другие прогнозы по паводкам в районе;
- В Новом Уренгое (ЯНАО) 14 и 15 июня состоится крупный рок-фестиваль «КомарРок». Хэдлайнерами мероприятия станут группы «Северный флот», «Сурганова и оркестр», «7Б», «Lumen» и «Секрет";
- Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый удалил скандальный пост в Telegram. До этого сообщение депутата вызвало волну критики;
- На Ямале начался сезон учета краснокнижных стерхов и журавлей. Ученые просят ямальцев фиксировать встречи с птицами в специальную анкету в интернете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!