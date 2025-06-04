Затопленный аэропорт, рухнувший мост и звездный рок-фестиваль в ЯНАО: события дня

Аэропорт Тарко-Сале прекратил работу из-за затопления
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В Тарко-Сале паводок затопил около 300 участков (архивное фото)
В Тарко-Сале паводок затопил около 300 участков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Главное за день в ЯНАО — выбор редакции

На второй деть затопления Тарко-Сале (ЯНАО) снизился уровень воды, городской аэропорт закрыт из-за подтопления, обрушился мост и синоптики подвели главу Пуровского района. Об этих и других событиях к вечеру 4 июня, читайте в подборке URA.RU.

  • Уровень воды в реке Пяку-Пур снизился на 20 сантиметров и составил 995 см над нулем поста. Это свидетельствует о возможном прохождении пика половодья на данном участке;
  • В Пуровском районе ЯНАО из-за ледохода обрушился мост. Это промысловый мост, которым редко пользуются жители района и он не состоит на балансе округа;
  • Аэропорт Тарко-Сале прекратил работу из-за затопления. На взлетно-посадочной полосе вертолеты стоят в воде; 
  • В Пуровском районе затопленными оказались 280 приусадебных участков. Всего было эвакуировано более 80 человек; 
  • В Тарко-Сале врачи ходят по квартирам жителей и предлагают пройти вакцинацию. Это связано с неблагоприятной обстановкой и недопущением распространения гепатита А; 
  • Синоптики ввели в заблуждение главу Пуровского района Кирилла Трапезникова. Он заявил, что гидрометцентр давал другие прогнозы по паводкам в районе; 
  • В Новом Уренгое (ЯНАО) 14 и 15 июня состоится крупный рок-фестиваль «КомарРок». Хэдлайнерами мероприятия станут группы «Северный флот», «Сурганова и оркестр», «7Б», «Lumen» и «Секрет"; 
  • Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый удалил скандальный пост в Telegram. До этого сообщение депутата вызвало волну критики;
  • На Ямале начался сезон учета краснокнижных стерхов и журавлей. Ученые просят ямальцев фиксировать встречи с птицами в специальную анкету в интернете.

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На второй деть затопления Тарко-Сале (ЯНАО) снизился уровень воды, городской аэропорт закрыт из-за подтопления, обрушился мост и синоптики подвели главу Пуровского района. Об этих и других событиях к вечеру 4 июня, читайте в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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