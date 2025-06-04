04 июня 2025

Жители Кургана попросили прислать авиацию для борьбы с комарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насекомые досаждают горожанам
Насекомые досаждают горожанам Фото:

Жители поселка Кулацкий в микрорайоне Энергетики просят прислать авиацию для уничтожения комаров, из-за которых страдают люди. Об этом один из горожан рассказал URA.RU.

«В прошлом году очень хорошо обработали берега Тобола от мошек и комаров с помощью самолетов. Просим и нынче прислать к нам авиацию. Комары съедают, вечером выйти невозможно во двор в Кулацком», — рассказал курганец.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в городе обрабатывали территории после наводнения от комаров с привлечением авиации. Для уничтожения насекомых использовали экологически безопасные средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Кулацкий в микрорайоне Энергетики просят прислать авиацию для уничтожения комаров, из-за которых страдают люди. Об этом один из горожан рассказал URA.RU. «В прошлом году очень хорошо обработали берега Тобола от мошек и комаров с помощью самолетов. Просим и нынче прислать к нам авиацию. Комары съедают, вечером выйти невозможно во двор в Кулацком», — рассказал курганец. В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в городе обрабатывали территории после наводнения от комаров с привлечением авиации. Для уничтожения насекомых использовали экологически безопасные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...