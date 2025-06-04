Жители Кургана попросили прислать авиацию для борьбы с комарами

Жители поселка Кулацкий в микрорайоне Энергетики просят прислать авиацию для уничтожения комаров, из-за которых страдают люди. Об этом один из горожан рассказал URA.RU.
«В прошлом году очень хорошо обработали берега Тобола от мошек и комаров с помощью самолетов. Просим и нынче прислать к нам авиацию. Комары съедают, вечером выйти невозможно во двор в Кулацком», — рассказал курганец.
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в городе обрабатывали территории после наводнения от комаров с привлечением авиации. Для уничтожения насекомых использовали экологически безопасные средства.
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