В семье Бобковых из Целинного округа (Курганская область) появилась новая семейная реликвия — медаль «За отвагу», которую вручили супруге погибшего бойца СВО Максима Бобкова. Об этом сообщает глава округа Петр Скоробогатов на своей странице «ВКонтакте».
«Максим Михайлович Бобков пал смертью храбрых на передовой СВО, защищая будущее своих детей, наше с вами будущее. Сегодня передал награду супруге Марии Сергеевне на вечное хранение. Низкий поклон жене, маме четверых детей. Слава земляку-герою и вечная память!», — пишет глава округа.
Ранее URA.RU сообщало, что ветераны СВО встретились с шадринскими студентами и рассказали о любви к Родине. Также они рассказали о своих подвигах.
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