Выпускники сдали ЕГЭ по профильным предметам: главное в Кургане за 5 июня

В Курганской области 5 июня выпускники сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильным предметам. Наибольшей популярностью среди 11-классников пользовался экзамен по биологии, его выбрали 604 ученика. Немецкий язык решили сдавать всего два школьника.
Для объективности и контроля над процессом были задействованы камеры видеонаблюдения, системы распознавания лиц и наблюдатели разных уровней. В Шадринске два выпускника получили высший балл на ЕГЭ по химии. Также и в Кургане: два выпускника гимназии № 31 стали стобальниками. О других главных новостях в Кургане — в подборке URA.RU.
Смертельное ДТП на автодороге
Ночью 4 июня на автодороге «Курган–Звериноголовское» водитель автомобиля Chevrolet Cruze совершил смертельный наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Позднее нарушителя задержали. Установлено, что пешеход шел вдоль дороги без отражателей, что противоречит правилам дорожного движения и повышает риск аварий в ночное время.
Выпускной в Шадринске
В Шадринске 1 июля состоится общегородской выпускной вечер с награждением медалистов. Мероприятие пройдет в городском саду, включит концерт, тематические площадки, фотозоны и традиционный выпускной вальс. Праздничный лозунг — «Будущее начинается».
Мигрант приставал к девочкам в Кургане
Жители Кургана обратились в полицию с подозрением на домогательства мигрантов к детям. Один из мужчин неоднократно появлялся возле детской площадки, вел себя подозрительно и делал девочке сомнительные комплименты. Активисты общественной организации помогли установить личность подозреваемого, который вместе с двумя другими мигрантами снимает жилье и работает на стройке. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.
Суд оштрафовал фигурантов дела о подлоге
В Кургане суд рассмотрел дело о подлогах в учебном заведении ФСИН. Бывших сотрудников учреждения Валерий Черных и Евгений Смоляков признали виновными лишь в семи случаях подделки документов, приговорив каждого к штрафу в 140 тысяч, однако освободили от наказания из-за истечения срока давности. Подсудимые ранее были оправданы по другим статьям обвинения. Решение суда обжаловано прокуратурой.
Еще один выпускной, но уже на Троицкой площади
Общеобластной выпускной фестиваль «Прекрасное далеко» пройдет 26 июня на Троицкой площади Кургана. Программа мероприятия пока неизвестна. В прошлом году праздник проходил там же и включал концерты артистов перед выпускниками со всей области.
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