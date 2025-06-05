В редакции URA.RU закончился обыск. Он продолжался более пяти часов. Сейчас редакция восстанавливает прерванные рабочие процессы. Редактор свердловской редакции Денис Аллаяров доставлен в свердловское управление Следственного комитета РФ.
Мы читаем сообщения коллег о предъявленном Денису обвинении, но не можем это прокомментировать, так как Денис сейчас на допросе и мы не можем уточнить у него эту информацию. Главный редактор URA.RU Диана Козлова, к которой во время обыска следователи применили физическую силу, получила необходимую медицинскую помощь. Коллектив URA.RU благодарит наших читателей, всех коллег, Союз журналистов России, профессиональное сообщество за слова поддержки.
URA.RU известно своим четким исполнением российского законодательства. Это наш принцип.
Масштаб проведенной сегодня силовой акции в редакции нам до сих пор не понятен. Из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства — самого крупного нестоличного Интернет-СМИ России. Что известно об обысках, в сбойке URA.RU.
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