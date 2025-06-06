У скандального блогера Митрошиной появился многомиллионный долг перед налоговой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд продлил домашний арест Александры Митрошиной до 24 июня 2025 года
Суд продлил домашний арест Александры Митрошиной до 24 июня 2025 года Фото:
новость из сюжета
Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи

У скандального блогера Александры Митрошиной появился крупный долг перед налоговыми органами — 183 456 263,01 рубля. Вопросы к финансовой деятельности Митрошиной возникли на фоне расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

«Долг перед налоговой в 183 миллиона рублей появился у блогера Александры Митрошиной», — пишет «РЕН ТВ». Суд продлил домашний арест Александры Митрошиной до 24 июня 2025 года. Ранее адвокат блогера Михаил Юсупов заявлял, что задолженность по налогам была погашена, и выступал за изменение меры пресечения на запрет определенных действий. По мнению защиты, нахождение Митрошиной под домашним арестом негативно сказывается как на ней самой, так и на поступлениях в бюджет Российской Федерации.

Александра Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи по делу об отмывании денег. Уже 8 марта ее доставили в Москву для проведения допроса в Следственном управлении по Южному административному округу. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено 24 января 2025 года. По данным следствия, с 2019 по 2022 год Митрошина получила более 127 миллионов рублей, которые распределялись по счетам трех индивидуальных предпринимателей. В 2021 году, по версии следствия, она легализовала 60 миллионов рублей, приобретя недвижимость. МВД утверждает, что блогер скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У скандального блогера Александры Митрошиной появился крупный долг перед налоговыми органами — 183 456 263,01 рубля. Вопросы к финансовой деятельности Митрошиной возникли на фоне расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. «Долг перед налоговой в 183 миллиона рублей появился у блогера Александры Митрошиной», — пишет «РЕН ТВ». Суд продлил домашний арест Александры Митрошиной до 24 июня 2025 года. Ранее адвокат блогера Михаил Юсупов заявлял, что задолженность по налогам была погашена, и выступал за изменение меры пресечения на запрет определенных действий. По мнению защиты, нахождение Митрошиной под домашним арестом негативно сказывается как на ней самой, так и на поступлениях в бюджет Российской Федерации. Александра Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи по делу об отмывании денег. Уже 8 марта ее доставили в Москву для проведения допроса в Следственном управлении по Южному административному округу. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено 24 января 2025 года. По данным следствия, с 2019 по 2022 год Митрошина получила более 127 миллионов рублей, которые распределялись по счетам трех индивидуальных предпринимателей. В 2021 году, по версии следствия, она легализовала 60 миллионов рублей, приобретя недвижимость. МВД утверждает, что блогер скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...