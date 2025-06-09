Суд запретил проводить торги по продаже развалин лыжной базы в бору Челябинска

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Арбитражный суд запретил проводить торги на продажу разрушенных объектов в бору
Арбитражный суд запретил проводить торги на продажу разрушенных объектов в бору Фото:

Арбитражный суд Челябинской области запретил проводить торги по продаже нежилых заброшенных зданий и на право аренды земельного участка в городском бору Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба суда. О признании объекта аварийным ранее в суд обратились представители администрации. 

«Суд определил: запретить проведение торгов по продаже нежилых зданий, принадлежащих на праве собственности ООО „Теремок“. Также право аренды земельного участка площадью 3200 кв.м. до вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу», — сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области в telegram-канале. 

В суд с заявление признать разрушенные здания в городском бору аварийными ранее обратилась администрация Челябинска. Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что страшные развалины представляют опасность для людей. «Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.

Строение на улице Лесопарковой остается бесхозные уже несколько лет. Ранее заброшенные здания вместе с земельным участком в очередной раз были выставлены на торги. Общая стоимость составляла 16, 4 миллиона рублей, говорилось в карточке на сайте «Торги России». 

В декабре 2022 года здание спортивно-оздоровительного комплекса в городском бору Челябинска продавали за 18 миллионов рублей. Осенью того же года строение и землю хотели продать за 25 миллионов рублей. На участке можно возводить или реконструировать здания только для спортивно-оздоровительных целей, уточнялось в описании к лоту. 

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Арбитражный суд Челябинской области запретил проводить торги по продаже нежилых заброшенных зданий и на право аренды земельного участка в городском бору Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба суда. О признании объекта аварийным ранее в суд обратились представители администрации.  «Суд определил: запретить проведение торгов по продаже нежилых зданий, принадлежащих на праве собственности ООО „Теремок“. Также право аренды земельного участка площадью 3200 кв.м. до вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу», — сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области в telegram-канале.  В суд с заявление признать разрушенные здания в городском бору аварийными ранее обратилась администрация Челябинска. Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что страшные развалины представляют опасность для людей. «Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Строение на улице Лесопарковой остается бесхозные уже несколько лет. Ранее заброшенные здания вместе с земельным участком в очередной раз были выставлены на торги. Общая стоимость составляла 16, 4 миллиона рублей, говорилось в карточке на сайте «Торги России».  В декабре 2022 года здание спортивно-оздоровительного комплекса в городском бору Челябинска продавали за 18 миллионов рублей. Осенью того же года строение и землю хотели продать за 25 миллионов рублей. На участке можно возводить или реконструировать здания только для спортивно-оздоровительных целей, уточнялось в описании к лоту. 
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