Медики Ямала передали крупную партию автомобилей в зону СВО

Семь УАЗов отправили в зону СВО
Медики Мужевской больницы (ЯНАО) передали бойцам специальной военной операции семь автомобилей. Об этом сообщает департамент здравоохранения округа.
«Пять автомобилей скорой помощи, УАЗы „Патриот“ и „Фермер“ сегодня ночью отправились на пароме в Салехард с особой задачей. Авто прошли технический осмотр и готовы к отправке», — сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения в telegram-канале.
Помощь бойцам на линии соприкосновения оказывается регулярно. Так, бойцы поблагодарили надымчан за большую партию гуманитарного груза, отправленную в зону СВО.
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