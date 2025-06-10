Медики Ямала передали крупную партию автомобилей в зону СВО

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Семь УАЗов отправили в зону СВО
Семь УАЗов отправили в зону СВО Фото:

Медики Мужевской больницы (ЯНАО) передали бойцам специальной военной операции семь автомобилей. Об этом сообщает департамент здравоохранения округа.

«Пять автомобилей скорой помощи, УАЗы „Патриот“ и „Фермер“ сегодня ночью отправились на пароме в Салехард с особой задачей. Авто прошли технический осмотр и готовы к отправке», — сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения в telegram-канале.

Помощь бойцам на линии соприкосновения оказывается регулярно. Так, бойцы поблагодарили надымчан за большую партию гуманитарного груза, отправленную в зону СВО.

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Медики Мужевской больницы (ЯНАО) передали бойцам специальной военной операции семь автомобилей. Об этом сообщает департамент здравоохранения округа. «Пять автомобилей скорой помощи, УАЗы „Патриот“ и „Фермер“ сегодня ночью отправились на пароме в Салехард с особой задачей. Авто прошли технический осмотр и готовы к отправке», — сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения в telegram-канале. Помощь бойцам на линии соприкосновения оказывается регулярно. Так, бойцы поблагодарили надымчан за большую партию гуманитарного груза, отправленную в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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