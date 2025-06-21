В Иране назвали условие для нападения на американских военных

Иранская сторона, в рамках права на самооборону, готова на ответные удары по военных США, находящимся на Ближнем Востоке. Это произойдет в случае, если Штаты примут участие в текущем конфликте. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — завил Арагчи, отвечая на вопрос, планирует ли Тегеран наносить ответные удары не только по израильским, но и по американским бойцам на Ближнем Востоке. Его слова передает телеканал NBC News.
Глава внешнеполитического ведомства также уверен, что президент США Дональд Трамп при наличии политической воли мог бы остановить эскалацию, позвонив властям Израиля. Известно, что к этому времени, по данным Reuters, сотни американцев покинули иранскую территорию наземным путем. Некоторые из них свободно выехали из страны, а другие столкнулись с задержками и притеснениями.
Кроме того, в ночь на 21 июня армия Ирана атаковала Тель-Авив — в центре города на крышу четырехэтажного здания упали обломки ракеты и оно загорелось. По данным СМИ Израиля, никто из местных жителей не пострадал. Всего Тегераном было выпущено пять ракет, а в нескольких районах Тель-Авива включились сирены.
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