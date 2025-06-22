Появилась первая реакция России на бомбежку США по Ирану

России необходимо укреплять ядерный потенциал и суверенитет после атаки США на Иран. Так на удары Вашингтона по ядерным объектам отреагировал сенатор Совфеда Андрей Клишас.
» Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — написал Клишас в Telegram. Он также ожидает, что сейчас появятся мнения западных экспертов, которые будут утверждать, что «американский мир соответствует международному праву и интересам цивилизации».
Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой столкнулись заводы Фордо Натанз и Исфахан. С места бомбежек уже появились кадры. Власти Ирана утверждают, что рисков утечек радиации также не зафиксировано.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что цель ударов заключается в ограничении ядерных возможностей Ирана. Однако американская Ассоциация по контролю над вооружениями, напротив, уверена, что действия Вашингтона увеличили риск появления ядерного оружия в Иране.
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