Появилась первая реакция России на бомбежку США по Ирану

Сенатор Клишас призвал укрепить ядерный потенциал РФ после атак США на Иран
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Андрей Клишас призвал укреплять суверенитет России
Андрей Клишас призвал укреплять суверенитет России Фото:
новость из сюжета

России необходимо укреплять ядерный потенциал и суверенитет после атаки США на Иран. Так на удары Вашингтона по ядерным объектам отреагировал сенатор Совфеда Андрей Клишас.  

» Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — написал Клишас в Telegram. Он также ожидает, что сейчас появятся мнения западных экспертов, которые будут утверждать, что «американский мир соответствует международному праву и интересам цивилизации». 

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой столкнулись заводы Фордо Натанз и Исфахан. С места бомбежек уже появились кадры. Власти Ирана утверждают, что рисков утечек радиации также не зафиксировано.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что цель ударов заключается в ограничении ядерных возможностей Ирана. Однако американская Ассоциация по контролю над вооружениями, напротив, уверена, что действия Вашингтона увеличили риск появления ядерного оружия в Иране.

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России необходимо укреплять ядерный потенциал и суверенитет после атаки США на Иран. Так на удары Вашингтона по ядерным объектам отреагировал сенатор Совфеда Андрей Клишас.   » Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — написал Клишас в Telegram. Он также ожидает, что сейчас появятся мнения западных экспертов, которые будут утверждать, что «американский мир соответствует международному праву и интересам цивилизации».  Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой столкнулись заводы Фордо Натанз и Исфахан. С места бомбежек уже появились кадры. Власти Ирана утверждают, что рисков утечек радиации также не зафиксировано. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цель ударов заключается в ограничении ядерных возможностей Ирана. Однако американская Ассоциация по контролю над вооружениями, напротив, уверена, что действия Вашингтона увеличили риск появления ядерного оружия в Иране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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