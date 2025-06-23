В Британии рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен из-за снижения внимания мирового сообщества к ситуации в стране на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном перед грядущим саммитом НАТО. Такое мнение озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют. На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — заявил Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала 22 июня.
Аналитик также подчеркнул, что ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться, что, по его мнению, может привести к тяжелым последствиям для Киева. Он отметил, что положение ВСУ вызывает опасения даже среди западных сторонников Украины.
Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили. Иран призвал ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в материале URA.RU.
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил недовольство тем, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет. По его утверждению, снаряды были предназначены для нужд ВСУ, передает 360.ru.
Он также обвинил Германию в поставках станков для оружия в Россию и ввел санкции против юридических лиц из Китая. По его словам, предприниматели из КНР поставляли в РФ комплектующие для производства дронов.
В США уже забили тревогу из-за будущего Украины. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Киев может столкнуться с серьезными трудностями в случае прекращения военной поддержки со стороны США и перенаправления американских вооружений на Ближний Восток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.