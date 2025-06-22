В Челябинске два выпускника сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Челябинске два выпускника сдали ЕГЭ на максимальные 200 баллов. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания администрации города.
«В Челябинске 100 баллов по ЕГЭ набрал 51 выпускник. По 200 баллов набрали два выпускника», — сообщил Авдеев.
По данным на 20 июня, в регионе два выпускника получили максимальные 100 баллов по двум ЕГЭ — из Магнитогорска и Челябинска. Первого 200-балльника выявили 16 июня. Парень получил максимальный результат за химию и русский язык.
Позже челябинская стобалльница поделилась рекомендациями по успешной сдаче экзаменов, посоветовав регулярно заниматься спортом и поддерживать общение с друзьями. Всего в области насчитывается 94 выпускника, показавшие стопроцентный результат на экзаменах.
В 2025 году отмечается рекордное количество абитуриентов в Челябинской области, подавших документы в первый день приемной кампании. При этом результаты ЕГЭ по русскому языку оказались провальными — значительная часть выпускников набрала низкие баллы. ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников региона, но только 16 школьников получили максимальные 100 баллов.
Среди выбранных предметов лидировали обществознание — его сдавали 40% абитуриентов. Далее следуют информатика (27%), а также биология, химия и физика (по 15-20%). На 16 июня в Челябинске лучшие результаты ребята показали по математике (15-ть стобалльников) и химии (12-ть стобалльников).
По традиции в Челябинске для ребят пройдет «Атомный выпускной». В ночь с 27 на 28 июня в парке имени Гагарина соберутся восемь тысяч челябинских выпускников.
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