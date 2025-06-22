22 июня 2025

В Челябинске два выпускника сдали ЕГЭ на 200 баллов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске два выпускника получили максимальный балл за два ЕГЭ
В Челябинске два выпускника получили максимальный балл за два ЕГЭ Фото:

В Челябинске два выпускника сдали ЕГЭ на максимальные 200 баллов. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания администрации города.

«В Челябинске 100 баллов по ЕГЭ набрал 51 выпускник. По 200 баллов набрали два выпускника», — сообщил Авдеев.

По данным на 20 июня, в регионе два выпускника получили максимальные 100 баллов по двум ЕГЭ — из Магнитогорска и Челябинска. Первого 200-балльника выявили 16 июня. Парень получил максимальный результат за химию и русский язык.

Позже челябинская стобалльница поделилась рекомендациями по успешной сдаче экзаменов, посоветовав регулярно заниматься спортом и поддерживать общение с друзьями. Всего в области насчитывается 94 выпускника, показавшие стопроцентный результат на экзаменах.

В 2025 году отмечается рекордное количество абитуриентов в Челябинской области, подавших документы в первый день приемной кампании. При этом результаты ЕГЭ по русскому языку оказались провальными — значительная часть выпускников набрала низкие баллы. ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников региона, но только 16 школьников получили максимальные 100 баллов.

Среди выбранных предметов лидировали обществознание — его сдавали 40% абитуриентов. Далее следуют информатика (27%), а также биология, химия и физика (по 15-20%). На 16 июня в Челябинске лучшие результаты ребята показали по математике (15-ть стобалльников) и химии (12-ть стобалльников).

По традиции в Челябинске для ребят пройдет «Атомный выпускной». В ночь с 27 на 28 июня в парке имени Гагарина соберутся восемь тысяч челябинских выпускников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске два выпускника сдали ЕГЭ на максимальные 200 баллов. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания администрации города. «В Челябинске 100 баллов по ЕГЭ набрал 51 выпускник. По 200 баллов набрали два выпускника», — сообщил Авдеев. По данным на 20 июня, в регионе два выпускника получили максимальные 100 баллов по двум ЕГЭ — из Магнитогорска и Челябинска. Первого 200-балльника выявили 16 июня. Парень получил максимальный результат за химию и русский язык. Позже челябинская стобалльница поделилась рекомендациями по успешной сдаче экзаменов, посоветовав регулярно заниматься спортом и поддерживать общение с друзьями. Всего в области насчитывается 94 выпускника, показавшие стопроцентный результат на экзаменах. В 2025 году отмечается рекордное количество абитуриентов в Челябинской области, подавших документы в первый день приемной кампании. При этом результаты ЕГЭ по русскому языку оказались провальными — значительная часть выпускников набрала низкие баллы. ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников региона, но только 16 школьников получили максимальные 100 баллов. Среди выбранных предметов лидировали обществознание — его сдавали 40% абитуриентов. Далее следуют информатика (27%), а также биология, химия и физика (по 15-20%). На 16 июня в Челябинске лучшие результаты ребята показали по математике (15-ть стобалльников) и химии (12-ть стобалльников). По традиции в Челябинске для ребят пройдет «Атомный выпускной». В ночь с 27 на 28 июня в парке имени Гагарина соберутся восемь тысяч челябинских выпускников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...