Иран ждет хода России после ударов США по Ирану

Тегеран ожидает активных действий со стороны России после недавних ударов США и Израиля по территории Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. <...> У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона», — пояснил Багаи. Его слова передает «Прайм».
Багаи подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами основано на стратегических соглашениях и общей заинтересованности в обеспечении региональной стабильности. Он также отметил значимость предстоящего визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан.
Для ударов иранским объектам США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер». Доставили их бомбардировщики В-2.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи срочно прибыл в Москву в надежде на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предупредил главу РФ о глобальных рисках из-за действий Израиля и США против его страны.
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