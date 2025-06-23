Мэр Орлов анонсировал кадровые чистки из-за проблем с уборкой в городе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал в ближайшее время озвучить новые кадровые решения по людям, которые занимаются уборкой города. Об этом он заявил в гордуме, где сегодня отчитывается перед депутатами.
«Ни у кого из жителей и гостей язык не повернется назвать наш горд „грязьбургом“. Работают пылесосы, производится мойка улиц, мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок. К сожалению, конец зимы-начало весны показали серьезные упущения в работе. Непростые, но кадровые решения были приняты и будут приниматься дальше на уровне районов. В ближайшее время я эти решения озвучу», — анонсировал Орлов.
В апреле он отправил в отставку вице-мэра Алексея Бубнова, который курировал уборку города. По данным URA.RU, должности может лишиться глава Верх-Исетского района Андрей Морозов. Он был одним из тех, кому сильнее всего досталось от градоначальника на совещании по уборке улиц.
По мнению Орлова, кадровые решения должны привести к повышению качества содержания города. «Понятно, что и погода вносит свои коррективы, но у нас есть все ресурсы, чтобы город содержать по столичным стандартам», — добавил он. URA.RU в режиме онлайн следит за отчетом Алексея Орлова.
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