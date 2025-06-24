«Аэрофлот» изменит расписание рейсов в нескольких российских аэропортах

В связи с текущим введением временных ограничений в аэропортах Казани, Самары и Саратова изменено расписание около шести рейсов по указанным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
«Отменены рейсы за 24 июня: в /из Казани — SU1192/1193, SU1194/1195; в /из Самары — SU1686/1687, SU1604/1605; в /из Саратова — SU1358/1359А», — говорится в заявлении пресс-службы компании. Оно опубликовано в telegram-канале.
При этом пассажирам отмененных рейсов авиаперевозчик предложил оформить билеты на альтернативные даты или полностью вернуть деньги за билеты. В «Аэрофлоте» порекомендовали отслеживать актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло в воздушных гаванях или в разделе «Управление бронированием» на официальном сайте перевозчика. Также следует внимательно слушать объявления по громкой связи в аэропортах.
Кроме того, часть рейсов в /из перечисленных городов на данный момент задерживается. Тех, кто купил на них билеты, обеспечат обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и внутренними стандартами «Аэрофлота». При этом будет учитываться длительность ожидания вылета.
Временные ограничения в указанных воздушных гаванях ввели 24 июня. Так, официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в Казани план «Ковер» ввели примерно в 16:30 (по мск) для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Саратова приостановил работу в 12:10 (по мск). При этом в саратовской воздушной гавани Гагарин пилоты авиакомпании «Победа» заметили в воздухе беспилотник при заходе на посадку. Позже там тоже ввели временные ограничения на полеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.