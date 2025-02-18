Фигуранту дела челябинской дорожной ОПГ Иноземцеву удалось избежать реального срока

Фигуранту дела ОПГ дорожников из Челябинской области Никите Иноземцеву удалось избежать реального срока лишения свободы. Как сообщил источник URA.RU в судебных кругах, его приговорили к 3,5 года условно.
«Заместителя гендиректора ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Никиту Иноземцева приговорили к трем с половиной годам условно. С испытательным сроком четыре года. Со штрафом в размере 25-кратной суммы взятки, то есть 1 млн 240 тысяч рублей. Обвинялся в посредничестве при передаче взяток», — сообщил источник агентства.
Ранее гендиректор компании Нвер Колозян был приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в размере 40 млн рублей. Именно от него Иноземцев передавал деньги взяткополучателям.
Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Под следствие тогда также попали его заместитель Иноземцев, и сотрудник «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. В ходе расследования силовики вышли на след других участников коррупционной схемы. Ими стали сын Колозяна, Гарник, начальник одного из отделов «Челябинскавтодор» Артем Степанов и известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Также по делу о коррупции при строительстве дорог в Челябинской области проходит бывший глава комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Дмитрий Шиляев.
Все задержанные, по версии следствия, помогали фирме Колозяна-старшего с получением выгодных контрактов и прохождением проверок. За это они получали деньги и другие имущественные блага. Предварительно, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.
С началом следственных мероприятий дружба между участниками ОПГ кончилась, они начали сдавать друг друга. Например, Колозян-младший, добившись сделки, отделался лишь полутора годами колонии общего режима.
URA.RU попыталось получить комментарий в пресс-службе Советского райсуда Челябинска. На звонок корреспондента агентства там не ответили.
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