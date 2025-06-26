Как правильно подкармливать яблони в июне: важные советы садовода

Грамотный уход за яблоней обеспечит садоводов вкусными и полезными плодами. Поэтому дереву требуется дополнительное удобрение питательными добавками несколько раз в год. Летом яблоню удобряют три раза. В беседе с URA.RU садовод-блогер, автор книги автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» рассказала, как и когда правильно удобрять яблоню в июне.
Какие питательные вещества нужны яблоне в июне
В июне яблоне нужны азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Дефицит питания в этот период может привести к осыпанию завязей, мелким плодам или снижению зимостойкости дерева. Азот в июне вносят в ограниченных количествах, чтобы не стимулировать рост зеленой массы в ущерб плодам. Избыток азота может вызвать «жирование» — много листьев, но мало плодов. Фосфор укрепляет корни и помогает завязям удерживаться. Калий отвечает за налив и сладость плодов, повышает устойчивость к болезням и засухе.
Бор необходим яблоне, чтобы не осыпались завязи, улучшалась завязываемость и транспортировка сахаров. Магний важен дереву для улучшения фотосинтеза и ускорения роста. Кальций предотвращает растрескивание и болезни плодов, а бор и цинк — влияют на вкус и лежкость плодов.
Как покармливать яблони в июне
В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, что яблоня — дерево с внушительной корневой системой, поэтому обычный полив удобрениями для нее не подходит. По ее словам, такая подкормка мало ощутима для яблони и не результативна для получения деревом питательных веществ и появления богатых плодов.
«Подкармливаем яблоню летом в том случае, если она с яблоками, и в случае отсутствия урожая, чтобы подготовить к будущему плодоношению», — уточнила эксперт. По словам Светланы Самойловой, чтобы удобрить плодовые деревья, включая яблоню, нужно провести круговую подкормку.
Нужно отступить от дерева на 30-60 см от ствола и выкопать 4-5 ямок вокруг ствола на глубину штыка лопаты. Все подкормки для яблони нужно проводить, закладывая или заливая удобрения в ямки, чтобы максимально напитать корневую систему.
По словам эксперта, расстояние ямок дерева зависит от возраста яблони. «Чем старше яблоня и толще ствол, тем больше от него отступаем. Так, к примеру, от ствола 50-летних яблонь отступаем метр», — отметила садовод.
Чем подкармливать яблони летом
В начале июня для яблони необходимы подкормки, содержащие полный комплекс микроэлементов, а не только азот. Эксперт отметила, что всего должно быть понемногу и дозировано. Перед закладкой удобрения вылить лейку обычной воды, чтобы увлажнить корневую систему, даже если идут дожди. Потом нужно влить уже само удобрение.
Подкормка для яблони более 10 лет: развести 1 литр и 2 столовые ложки гумата калия на 10 литров воды. Раствор залить в ямки: одну лейку на одну ямку.
Подкормка для яблони более 20 лет: развести 1 литр и 2 столовые ложки гумата калия на 10 литров воды. Раствор залить в ямки: две лейки на одну ямку.
В июне после полива необходимо внести азотное удобрение, например, настой травы или навоза. Далее нужно заложить в ямки по лопате конского навоза и пролить шлангом с водой по несколько раз. Таким образом навозные соки пройдут вглубь к корням. Также можно поливать водой поверх внесенного навоза в течение дня, затем закрыть ямки почвой.
В середине июля нужно снова подкармливать яблони при помощи тех же ямок.
Подкормка для яблони: развести гумат калия 2 столовые ложки на 8-10 литров воды. Также можно использовать специальное удобрение для плодово-ягодных по инструкции.
В середине августа нужно провести финальную круговую подкормку.
Подкормка для яблони: взять комплексное минеральное удобрение с пометкой осень. Сделать раствор: стакан гранул развести в 1 лист воды, 2 столовые ложки готового раствора на 8 литров воды. Готовые раствор влить под взрослые яблони по 2-3 лейки на ямку.
Правила подкормки яблони в июне
В периоды жары и отсутствия осадков рекомендуется проводить внесение удобрений в пасмурные дни или вечером, чтобы предотвратить возможные ожоги листьев и повреждение корневой системы. Оптимальным временем для подкормки считается раннее утро или поздний вечер, когда солнечная активность минимальна. Если облачно, то обработку можно проводить и в дневное время.
Для подкормки яблонь используется вода комнатной температуры, так как жидкость температурой ниже +10 градусов может снизить эффективность действия удобрений. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — респираторы, резиновые перчатки, защитные очки. После процедуры нужно тщательно помыть лицо и руки.
Как еще ухаживать за яблонями летом
Кроме подкормки летний уход за яблонями включает полив, защиту от вредителей и болезней и обрезку.
Полив
Частота поливов зависит от возраста яблони, характеристики почвы и погодных условий. В среднем взрослые яблони орошают 3–4 раза за летний сезон, тогда как молодым деревьям требуется полив каждые 7–10 дней. Объем воды для полива зависит от возраста и размеров растения: молодым яблоням достаточно 20–30 литров на один раз, а для взрослых экземпляров норма составляет 50–100 литров.
После полива рекомендуется замульчировать приствольный круг слоем мульчирующего материала, таких как солома, опилки или компост, толщиной 5–10 сантиметров. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвращает перегрев корневой системы.
Борьба с вредителями
Важно регулярно проводить профилактический осмотр деревьев для выявления вредителей и заболеваний. При обнаружении первых симптомов необходимо незамедлительно провести обработку деревьев. Для дополнительной защиты от вредителей рекомендуется высаживать вблизи яблонь растения-репелленты. К примеру, настурция эффективна против тли, а полынь и чеснок способствуют снижению риска повреждения деревьев плодожорками.
Рекомендации садовода:
- при первых признаках бактериального ожога на яблонях срочно вырезают больные ветки, сжигают их, опрыскивают однопроцентной «Бордосской» смесью.
- от тли на побегах яблони опрыскивают такими препаратами как, "Интовир" , "Искра", "Актеллик" , "Карбофос" и другие.
Обрезка
Наиболее подходящее время для проведения летней обрезки — конец июня — начало июля. В этот период интенсивность роста побегов снижается, однако процесс закладки плодовых почек еще не начинается.
При осуществлении обрезки следует выдерживать угол среза около 45 градусов, размещая его на расстоянии 5–7 мм от здоровой почки. Для молодых деревьев рекомендуется оставлять пенек длиной 1–2 см, для взрослых — до 3 см. После завершения процедуры все места срезов диаметром более 2 см необходимо обработать садовым варом.
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