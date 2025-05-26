«Ваши яблони в опасности»: топ-5 опасных болезней яблонь и способы защиты от них

Яблоня — одна из самых распространенных плодовых культур в садах России. Однако даже это выносливое дерево подвержено множеству заболеваний, которые могут серьезно подорвать его здоровье и лишить садовода долгожданного урожая. Подробнее о пяти наиболее опасных болезнях яблонь и методах защиты от них — в материале URA.RU.
Главные болезни яблонь
Бактериальный ожог
Бактериальный ожог считается карантинным заболеванием. Он представляет серьезную опасность для плодовых культур.
Как распознать бактериальный ожог
Симптомы этого заболевания крайне характерны: внезапное увядание цветков и молодых побегов, сворачивание и почернение листьев, которые остаются на дереве, побеги изгибаются, принимая форму посоха. Также на ветвях и побегах появляется экссудат — сначала бесцветная, затем желтеющая или темнеющая жидкость. Кора трескается, пузырится и западает, образуя четкую границу между здоровой и пораженной тканью
Пути заражения яблони и методы борьбы
Бактериальный ожог распространяется через посадочный и прививочный материал, насекомых-опылителей. Также он может образоваться от дождя, брызги которого попадают с больного дерева на здоровое.
При обнаружении ожога на дереве необходимо вызвать карантинную инспекцию, а пораженное растение выкорчевать и уничтожить. Поэтому основные усилия должны быть направлены на профилактику:
- регулярные подкормки микроэлементами для повышения иммунитета растений;
- использование элиситоров — веществ, повышающих сопротивляемость растений;
- применение медьсодержащих препаратов весной и осенью;
- обработка деревьев осенью в начале листопада и после опадения листвы;
- летние обработки антибиотиками с последующим внесением препаратов с живыми бактериями-антагонистами.
Эффективную защиту обеспечивает препарат «Фитомицин», содержащий комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Им опрыскивают деревья в периоды обособления бутонов, цветения, формирования плодов диаметром до 2 см, достижения плодами размера 4-5 см.
Дозировка: 20 мл препарата на 10 л воды. Важно: при обрезке сада всегда дезинфицируйте инструмент после каждого дерева.
Парша яблони
Парша считается самым популярным и узнаваемым заболеванием яблонь. Это заболевание встречающимся повсеместно.
Симптомы парши
Заболевание поражает:
- Листья (бархатистые пятна оливкового цвета, преимущественно на верхней стороне)
- Плоды (темные или черные круглые пятна, иногда с каймой)
- Чашелистики и плодоножки
- Реже побеги
На молодых плодах под пятнами образуется тонкий пробковый слой, который деформирует яблоки. В местах поражения рост тканей замедляется, плоды растрескиваются и становятся уязвимыми для вторичных инфекций.
Как развивается болезнь
Возбудитель парши зимует преимущественно в опавших листьях. Весной из них вылетают споры, активное распространение которых совпадает с периодом от обособления бутонов до конца цветения. Для заражения спорам необходима капельно-жидкая влага. После первичного заражения на пятнах образуются летние споры, вызывающие вторичное заражение при наличии влаги (дождь, туман, роса).
Методы защиты от парши
Профилактические мероприятия: выбор устойчивых к парше сортов, правильная схема размещения деревьев, предотвращающая загущение, регулярная обрезка, сбалансированное внесение удобрений, сбор и уничтожение опавших листьев ранней весной.
Химическая защита: профилактическое опрыскивание в фазе зеленого конуса препаратами против парши (например, «Геката», 4-7 мл на 10 л воды). Повторные обработки в фазу розового бутона и после цветения при благоприятных для развития парши условиях. Осенняя обработка перед листопадом 7%-м раствором мочевины.
Мучнистая роса
Мучнистая роса особенно активно распространяется в условиях теплой и влажной погоды. Такой климат характерен для южных регионов и средней полосы России.
Как выглядит мучнистая роса
Основные признаки заболевания: белый налет с сероватым оттенком на листьях, побегах и соцветиях, замедление роста и затвердение листьев, загибание листьев по краям вдоль центральной жилки. Также среди симптомов опадение сильно пораженных листьев, засыхание верхушек побегов.
Механизм распространения
Возбудитель зимует в виде мицелия на зараженных побегах. Весной конидии (споры размножения) заражают только что развернувшиеся листья и цветки. В благоприятные годы симптомы ярко проявляются еще до цветения. При сильном поражении мучнистой росой значительно снижается зимостойкость деревьев, что может привести к их гибели во время суровых зим.
Защита от мучнистой росы
Для профилактики и лечения рекомендуется:
- выбор устойчивых сортов;
- правильная обрезка и формирование кроны;
- сбалансированное питание деревьев;
- использование фунгицидов (системных и контактных);
- удаление и уничтожение пораженных частей растений.
Монилиоз
Монилиоз вызывает как монилиальный ожог дерева, так и гниль плодов. Он наносит серьезный ущерб урожаю.
Признаки монилиоза
Плодовая гниль имеет характерные признаки: небольшое бурое пятно на плоде, быстро разрастающееся, концентрические круги подушечек спороношения на пораженной области, мумификация плодов. Монилиальный ожог проявляется как побурение и засыхание цветков. Также усыхание плодовых прутиков и веточек.
Условия развития и распространения монилиоза на яблони
Заражение плодовой гнилью происходит через ранки и трещины, особенно в теплую и влажную погоду. Источники инфекции — мумифицированные плоды на почве или дереве.
Монилиальный ожог распространен в южных областях России и на Дальнем Востоке. Развитию болезни способствуют высокая влажность и умеренные температуры.
Борьба с монилиозом
Эффективные меры защиты: сбор и уничтожение падалицы и мумифицированных плодов, профилактика парши, повреждения от которой создают входные ворота для монилиоза. Важны регулярные обработки фунгицидами, начиная с появления червивой падалицы, применение препарата «Геката» (6 мл/10 л воды) за 40 дней до сбора урожая для защиты плодов от гнили при хранении.
Черный рак
Черный рак встречается повсеместно и особенно опасен для ослабленных деревьев. Он поражает кору штамба, скелетные и обрастающие ветви, а также листья, цветки и плоды.
Как распознать черный рак на яблони
Характерные признаки: фиолетовое или серо-черное пятно на коре, постепенно разрастающееся и чернеющее, разрыв на границе здоровой и больной ткани с образованием трещины. Отмирание и отваливание больной ткани, обнажение и потемнение древесины.
Факторы риска и развитие болезни
Черный рак часто называют «болезнью плохих садов», так как он поражает в первую очередь ослабленные деревья при неправильной агротехнике. Сильные, здоровые яблони успешно сопротивляются этому заболеванию. Возбудитель зимует на пораженных плодах и листьях, в коре поврежденных ветвей.
Защита от черного рака
Основные меры профилактики и борьбы: выбор устойчивых сортов на сильнорослых подвоях, использование здорового посадочного материала, сбалансированная система питания. Еще помогают регулярные поливы и обработка почвы, профилактика солнечных и морозных ожогов, весенние обработки медьсодержащими препаратами, регулярные обработки фунгицидами во время вегетации.
При обнаружении поражения: очистка сажистых потеков мыльной водой или раствором медьсодержащего фунгицида. Также зачистка раковых язв до живой коры с последующей обработкой фунгицидами, удаление ветвей, полностью охваченных болезнью
Основы профилактики заболеваний яблонь
Чтобы защитить яблони от болезней и сохранить урожай, необходимо придерживаться комплексного подхода:
Агротехнические меры
- Правильный выбор места для посадки с хорошей циркуляцией воздуха
- Соблюдение оптимальной схемы размещения деревьев
- Регулярная санитарная и формирующая обрезка
- Своевременная уборка растительных остатков
- Перекопка приствольных кругов осенью
Сбалансированное питание
- Внесение органических удобрений осенью
- Фосфорно-калийные подкормки для повышения зимостойкости
- Весенние азотные подкормки для активного роста
- Внесение микроэлементов для повышения иммунитета растений
Защитные обработки
- Ранневесенние опрыскивания медьсодержащими препаратами
- Профилактические обработки фунгицидами до и после цветения
- Обработка штамбов и скелетных ветвей известковым раствором
- Применение биопрепаратов для повышения устойчивости растений
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.