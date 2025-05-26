«Ваши яблони в опасности»: топ-5 опасных болезней яблонь и способы защиты от них

Топ-5 опасных болезней яблонь
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Болезни яблонь проявляются опасными симптомами и лечатся комплексной профилактикой
Болезни яблонь проявляются опасными симптомами и лечатся комплексной профилактикой Фото:

Яблоня — одна из самых распространенных плодовых культур в садах России. Однако даже это выносливое дерево подвержено множеству заболеваний, которые могут серьезно подорвать его здоровье и лишить садовода долгожданного урожая. Подробнее о пяти наиболее опасных болезнях яблонь и методах защиты от них — в материале URA.RU.

Главные болезни яблонь

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог яблони — опасное инфекционное заболевание, которое поражает все части плодового дерева
Бактериальный ожог яблони — опасное инфекционное заболевание, которое поражает все части плодового дерева
Фото:

Бактериальный ожог считается карантинным заболеванием. Он представляет серьезную опасность для плодовых культур.

Как распознать бактериальный ожог

Симптомы этого заболевания крайне характерны: внезапное увядание цветков и молодых побегов, сворачивание и почернение листьев, которые остаются на дереве, побеги изгибаются, принимая форму посоха. Также на ветвях и побегах появляется экссудат — сначала бесцветная, затем желтеющая или темнеющая жидкость. Кора трескается, пузырится и западает, образуя четкую границу между здоровой и пораженной тканью

Пути заражения яблони и методы борьбы

Бактериальный ожог распространяется через посадочный и прививочный материал, насекомых-опылителей. Также он может образоваться от дождя, брызги которого попадают с больного дерева на здоровое.

При обнаружении ожога на дереве необходимо вызвать карантинную инспекцию, а пораженное растение выкорчевать и уничтожить. Поэтому основные усилия должны быть направлены на профилактику:

  • регулярные подкормки микроэлементами для повышения иммунитета растений;
  • использование элиситоров — веществ, повышающих сопротивляемость растений;
  • применение медьсодержащих препаратов весной и осенью;
  • обработка деревьев осенью в начале листопада и после опадения листвы;
  • летние обработки антибиотиками с последующим внесением препаратов с живыми бактериями-антагонистами.

Эффективную защиту обеспечивает препарат «Фитомицин», содержащий комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Им опрыскивают деревья в периоды обособления бутонов, цветения, формирования плодов диаметром до 2 см, достижения плодами размера 4-5 см.

Дозировка: 20 мл препарата на 10 л воды. Важно: при обрезке сада всегда дезинфицируйте инструмент после каждого дерева.

Парша яблони

Сильное развитие парши почти никогда не губительно для яблони, но может замедлять ее рост и снижать зимостойкость
Сильное развитие парши почти никогда не губительно для яблони, но может замедлять ее рост и снижать зимостойкость
Фото:

Парша считается самым популярным и узнаваемым заболеванием яблонь. Это заболевание встречающимся повсеместно.

Симптомы парши

Заболевание поражает:

  • Листья (бархатистые пятна оливкового цвета, преимущественно на верхней стороне)
  • Плоды (темные или черные круглые пятна, иногда с каймой)
  • Чашелистики и плодоножки
  • Реже побеги

На молодых плодах под пятнами образуется тонкий пробковый слой, который деформирует яблоки. В местах поражения рост тканей замедляется, плоды растрескиваются и становятся уязвимыми для вторичных инфекций.

Как развивается болезнь

Возбудитель парши зимует преимущественно в опавших листьях. Весной из них вылетают споры, активное распространение которых совпадает с периодом от обособления бутонов до конца цветения. Для заражения спорам необходима капельно-жидкая влага. После первичного заражения на пятнах образуются летние споры, вызывающие вторичное заражение при наличии влаги (дождь, туман, роса).

Методы защиты от парши

Профилактические мероприятия: выбор устойчивых к парше сортов, правильная схема размещения деревьев, предотвращающая загущение, регулярная обрезка, сбалансированное внесение удобрений, сбор и уничтожение опавших листьев ранней весной.

Химическая защита: профилактическое опрыскивание в фазе зеленого конуса препаратами против парши (например, «Геката», 4-7 мл на 10 л воды). Повторные обработки в фазу розового бутона и после цветения при благоприятных для развития парши условиях. Осенняя обработка перед листопадом 7%-м раствором мочевины.

Мучнистая роса

Мучнистая на винограде
Мучнистая на винограде
Фото:

Мучнистая роса особенно активно распространяется в условиях теплой и влажной погоды. Такой климат характерен для южных регионов и средней полосы России.

Как выглядит мучнистая роса

Основные признаки заболевания: белый налет с сероватым оттенком на листьях, побегах и соцветиях, замедление роста и затвердение листьев, загибание листьев по краям вдоль центральной жилки. Также среди симптомов опадение сильно пораженных листьев, засыхание верхушек побегов.

Механизм распространения

Возбудитель зимует в виде мицелия на зараженных побегах. Весной конидии (споры размножения) заражают только что развернувшиеся листья и цветки. В благоприятные годы симптомы ярко проявляются еще до цветения. При сильном поражении мучнистой росой значительно снижается зимостойкость деревьев, что может привести к их гибели во время суровых зим.

Защита от мучнистой росы

Для профилактики и лечения рекомендуется:

  • выбор устойчивых сортов;
  • правильная обрезка и формирование кроны;
  • сбалансированное питание деревьев;
  • использование фунгицидов (системных и контактных);
  • удаление и уничтожение пораженных частей растений.

Монилиоз

Как выглядит монилиоз на вишне
Как выглядит монилиоз на вишне
Фото:

Монилиоз вызывает как монилиальный ожог дерева, так и гниль плодов. Он наносит серьезный ущерб урожаю.

Признаки монилиоза

Плодовая гниль имеет характерные признаки: небольшое бурое пятно на плоде, быстро разрастающееся, концентрические круги подушечек спороношения на пораженной области, мумификация плодов. Монилиальный ожог проявляется как побурение и засыхание цветков. Также усыхание плодовых прутиков и веточек.

Условия развития и распространения монилиоза на яблони

Заражение плодовой гнилью происходит через ранки и трещины, особенно в теплую и влажную погоду. Источники инфекции — мумифицированные плоды на почве или дереве.

Монилиальный ожог распространен в южных областях России и на Дальнем Востоке. Развитию болезни способствуют высокая влажность и умеренные температуры.

Борьба с монилиозом

Эффективные меры защиты: сбор и уничтожение падалицы и мумифицированных плодов, профилактика парши, повреждения от которой создают входные ворота для монилиоза. Важны регулярные обработки фунгицидами, начиная с появления червивой падалицы, применение препарата «Геката» (6 мл/10 л воды) за 40 дней до сбора урожая для защиты плодов от гнили при хранении.

Черный рак

Черный рак встречается повсеместно и особенно опасен для ослабленных деревьев. Он поражает кору штамба, скелетные и обрастающие ветви, а также листья, цветки и плоды.

Как распознать черный рак на яблони

Характерные признаки: фиолетовое или серо-черное пятно на коре, постепенно разрастающееся и чернеющее, разрыв на границе здоровой и больной ткани с образованием трещины. Отмирание и отваливание больной ткани, обнажение и потемнение древесины.

Факторы риска и развитие болезни

Черный рак часто называют «болезнью плохих садов», так как он поражает в первую очередь ослабленные деревья при неправильной агротехнике. Сильные, здоровые яблони успешно сопротивляются этому заболеванию. Возбудитель зимует на пораженных плодах и листьях, в коре поврежденных ветвей.

Защита от черного рака

Основные меры профилактики и борьбы: выбор устойчивых сортов на сильнорослых подвоях, использование здорового посадочного материала, сбалансированная система питания. Еще помогают регулярные поливы и обработка почвы, профилактика солнечных и морозных ожогов, весенние обработки медьсодержащими препаратами, регулярные обработки фунгицидами во время вегетации.

При обнаружении поражения: очистка сажистых потеков мыльной водой или раствором медьсодержащего фунгицида. Также зачистка раковых язв до живой коры с последующей обработкой фунгицидами, удаление ветвей, полностью охваченных болезнью

Основы профилактики заболеваний яблонь

Чтобы защитить яблони от болезней и сохранить урожай, необходимо придерживаться комплексного подхода:

Агротехнические меры

  • Правильный выбор места для посадки с хорошей циркуляцией воздуха
  • Соблюдение оптимальной схемы размещения деревьев
  • Регулярная санитарная и формирующая обрезка
  • Своевременная уборка растительных остатков
  • Перекопка приствольных кругов осенью

Сбалансированное питание

  • Внесение органических удобрений осенью
  • Фосфорно-калийные подкормки для повышения зимостойкости
  • Весенние азотные подкормки для активного роста
  • Внесение микроэлементов для повышения иммунитета растений

Защитные обработки

  • Ранневесенние опрыскивания медьсодержащими препаратами
  • Профилактические обработки фунгицидами до и после цветения
  • Обработка штамбов и скелетных ветвей известковым раствором
  • Применение биопрепаратов для повышения устойчивости растений

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Яблоня — одна из самых распространенных плодовых культур в садах России. Однако даже это выносливое дерево подвержено множеству заболеваний, которые могут серьезно подорвать его здоровье и лишить садовода долгожданного урожая. Подробнее о пяти наиболее опасных болезнях яблонь и методах защиты от них — в материале URA.RU. Главные болезни яблонь Бактериальный ожог Бактериальный ожог считается карантинным заболеванием. Он представляет серьезную опасность для плодовых культур. Как распознать бактериальный ожог Симптомы этого заболевания крайне характерны: внезапное увядание цветков и молодых побегов, сворачивание и почернение листьев, которые остаются на дереве, побеги изгибаются, принимая форму посоха. Также на ветвях и побегах появляется экссудат — сначала бесцветная, затем желтеющая или темнеющая жидкость. Кора трескается, пузырится и западает, образуя четкую границу между здоровой и пораженной тканью Пути заражения яблони и методы борьбы Бактериальный ожог распространяется через посадочный и прививочный материал, насекомых-опылителей. Также он может образоваться от дождя, брызги которого попадают с больного дерева на здоровое. При обнаружении ожога на дереве необходимо вызвать карантинную инспекцию, а пораженное растение выкорчевать и уничтожить. Поэтому основные усилия должны быть направлены на профилактику: Эффективную защиту обеспечивает препарат «Фитомицин», содержащий комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Им опрыскивают деревья в периоды обособления бутонов, цветения, формирования плодов диаметром до 2 см, достижения плодами размера 4-5 см. Дозировка: 20 мл препарата на 10 л воды. Важно: при обрезке сада всегда дезинфицируйте инструмент после каждого дерева. Парша яблони Парша считается самым популярным и узнаваемым заболеванием яблонь. Это заболевание встречающимся повсеместно. Симптомы парши Заболевание поражает: На молодых плодах под пятнами образуется тонкий пробковый слой, который деформирует яблоки. В местах поражения рост тканей замедляется, плоды растрескиваются и становятся уязвимыми для вторичных инфекций. Как развивается болезнь Возбудитель парши зимует преимущественно в опавших листьях. Весной из них вылетают споры, активное распространение которых совпадает с периодом от обособления бутонов до конца цветения. Для заражения спорам необходима капельно-жидкая влага. После первичного заражения на пятнах образуются летние споры, вызывающие вторичное заражение при наличии влаги (дождь, туман, роса). Методы защиты от парши Профилактические мероприятия: выбор устойчивых к парше сортов, правильная схема размещения деревьев, предотвращающая загущение, регулярная обрезка, сбалансированное внесение удобрений, сбор и уничтожение опавших листьев ранней весной. Химическая защита: профилактическое опрыскивание в фазе зеленого конуса препаратами против парши (например, «Геката», 4-7 мл на 10 л воды). Повторные обработки в фазу розового бутона и после цветения при благоприятных для развития парши условиях. Осенняя обработка перед листопадом 7%-м раствором мочевины. Мучнистая роса Мучнистая роса особенно активно распространяется в условиях теплой и влажной погоды. Такой климат характерен для южных регионов и средней полосы России. Как выглядит мучнистая роса Основные признаки заболевания: белый налет с сероватым оттенком на листьях, побегах и соцветиях, замедление роста и затвердение листьев, загибание листьев по краям вдоль центральной жилки. Также среди симптомов опадение сильно пораженных листьев, засыхание верхушек побегов. Механизм распространения Возбудитель зимует в виде мицелия на зараженных побегах. Весной конидии (споры размножения) заражают только что развернувшиеся листья и цветки. В благоприятные годы симптомы ярко проявляются еще до цветения. При сильном поражении мучнистой росой значительно снижается зимостойкость деревьев, что может привести к их гибели во время суровых зим. Защита от мучнистой росы Для профилактики и лечения рекомендуется: Монилиоз Монилиоз вызывает как монилиальный ожог дерева, так и гниль плодов. Он наносит серьезный ущерб урожаю. Признаки монилиоза Плодовая гниль имеет характерные признаки: небольшое бурое пятно на плоде, быстро разрастающееся, концентрические круги подушечек спороношения на пораженной области, мумификация плодов. Монилиальный ожог проявляется как побурение и засыхание цветков. Также усыхание плодовых прутиков и веточек. Условия развития и распространения монилиоза на яблони Заражение плодовой гнилью происходит через ранки и трещины, особенно в теплую и влажную погоду. Источники инфекции — мумифицированные плоды на почве или дереве. Монилиальный ожог распространен в южных областях России и на Дальнем Востоке. Развитию болезни способствуют высокая влажность и умеренные температуры. Борьба с монилиозом Эффективные меры защиты: сбор и уничтожение падалицы и мумифицированных плодов, профилактика парши, повреждения от которой создают входные ворота для монилиоза. Важны регулярные обработки фунгицидами, начиная с появления червивой падалицы, применение препарата «Геката» (6 мл/10 л воды) за 40 дней до сбора урожая для защиты плодов от гнили при хранении. Черный рак Черный рак встречается повсеместно и особенно опасен для ослабленных деревьев. Он поражает кору штамба, скелетные и обрастающие ветви, а также листья, цветки и плоды. Как распознать черный рак на яблони Характерные признаки: фиолетовое или серо-черное пятно на коре, постепенно разрастающееся и чернеющее, разрыв на границе здоровой и больной ткани с образованием трещины. Отмирание и отваливание больной ткани, обнажение и потемнение древесины. Факторы риска и развитие болезни Черный рак часто называют «болезнью плохих садов», так как он поражает в первую очередь ослабленные деревья при неправильной агротехнике. Сильные, здоровые яблони успешно сопротивляются этому заболеванию. Возбудитель зимует на пораженных плодах и листьях, в коре поврежденных ветвей. Защита от черного рака Основные меры профилактики и борьбы: выбор устойчивых сортов на сильнорослых подвоях, использование здорового посадочного материала, сбалансированная система питания. Еще помогают регулярные поливы и обработка почвы, профилактика солнечных и морозных ожогов, весенние обработки медьсодержащими препаратами, регулярные обработки фунгицидами во время вегетации. При обнаружении поражения: очистка сажистых потеков мыльной водой или раствором медьсодержащего фунгицида. Также зачистка раковых язв до живой коры с последующей обработкой фунгицидами, удаление ветвей, полностью охваченных болезнью Основы профилактики заболеваний яблонь Чтобы защитить яблони от болезней и сохранить урожай, необходимо придерживаться комплексного подхода: Агротехнические меры Сбалансированное питание Защитные обработки
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