Ест все подряд: биолог рассказал, как победить колорадского жука

Колорадский жук — главный вредитель для всех, кто сажает картофель, помидоры или перцы. Вместо саженцев он оставляет дырявые обрывки, не щадя никого — ни грядки, ни нервы. Что делать, если он уже тут, и как защититься на будущее, URA.RU рассказал кандидат биологических наук Сергей Смирнов.
Чем опасен колорадский жук и кто им болеет
Колорадский жук — главный враг всех пасленовых культур: картофеля, томатов, перцев и баклажанов. Это насекомое не просто ест листья — оно буквально пожирает растения, оставляя грядки голыми и без шансов на урожай.
«Самый простой способ избавиться от жука — вообще не выращивать пасленовые», — отметил URA.RU кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов. «Но, конечно, в условиях личного подсобного хозяйства без них никуда. Поэтому важно понимать, что бороться с жуком можно, но делать это нужно с умом — комбинируя разные подходы», — добавляет он.
Жук отлично летает и может легко преодолевать значительные расстояния, чтобы найти любимые культуры. Его обонятельные рецепторы чувствуют запах пасленовых растений с большого удаления.
Особую опасность вредителю придает накопление в организме соланина — яда из листьев пасленовых. Это делает жука не съедобным для птиц и большинства других насекомых. Из-за этого его популяция часто выходит из-под контроля.
Жизненный цикл у него стремительный: одна самка за сезон способна отложить до 500–1000 ярко-оранжевых яиц, чаще всего — на нижнюю сторону листьев. Уже через 3–7 дней появляются личинки, которые сразу начинают поедать ботву. На стадии личинки они особенно прожорливы — за пару дней могут уничтожить все зеленое. Если не успеть среагировать, одна волна быстро сменяется другой: от яйца до взрослой особи проходит всего две-три недели, и цикл повторяется. В теплую погоду может развиться до четырех поколений жука за сезон — и каждый из них будет голоднее предыдущего.
Как распознать жука и что делать в первую очередь
Осматривайте растения регулярно — особенно нижнюю сторону листьев. Там чаще всего и находятся яйцекладки.
«Листья с яйцами лучше сразу срывать и уничтожать», — советует Смирнов. — «Взрослых жуков раздавить непросто — у них крепкий панцирь, и собирать их вручную не так просто, как кажется».
Если очаг небольшой, ручной сбор — самый экологичный вариант. Но если жуков стало слишком много — пора подключать химию.
Какие препараты работают и как их использовать правильно
Использовать химию нужно умеренно и грамотно, подчеркивает собеседник.
«Препараты, рекомендованные для личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в целом достаточно безопасные. Их делают с учетом того, что применять их будут не профессиональные агрономы, а обычные садоводы. То есть даже при случайном превышении дозы вреда не будет — они безопасны и для людей, и для домашних животных».
По его словам, современные средства делятся на:
- биологические (на основе бактерий Bacillus thuringiensis — например, битоксибациллин), которые безопасны для пчел и работают против личинок;
- химические (например, средства с имидоклопридом, децисом, цифоксом, командором), которые уничтожают и личинок, и взрослых жуков.
«Очень важно чередовать препараты не по названию, а по классу действующего вещества, — отмечает ученый. — Пиретроиды, неоникотиноиды, фосфорорганические соединения — все это можно комбинировать, добавляя биологические средства в чередование. Главное — не давать жукам привыкнуть».
Важно: биологические препараты особенно эффективны на стадии личинок. Взрослые жуки менее чувствительны. При смешанном применении (био + химия) можно даже снизить дозу химии в два раза — это сохранит микробиоту почвы.
«Обработка от колорадского жука должна быть минимум два раза с интервалом 7–10 дней, — подчеркивает Смирнов. — Иначе есть риск, что новые жуки вылупятся из уцелевших яиц после первой обработки».
Также работают:
- предпосевная обработка клубней препаратами вроде Престиж и Престижитатор (системные инсекто-фунгициды с неоникотиноидами),
- опрыскивание растений в период вегетации инсектицидами с разным действием,
- внесение пестицидов в почву при посадке — в борозды (особенно на зараженных участках).
«Фосфорорганические препараты самые токсичные для человека, но и самые мощные, — предупреждает Смирнов. — Их применяют только при очень сильных заражениях».
Народные средства против колорадского жука
Многие дачники пробуют золу, горчицу, керосин и бензин.
«Эти методы малоэффективны и зачастую вредны, — говорит эксперт. — Зола может обжечь листья. Горчица действует только на отдельных гусениц. А керосин и бензин — вообще токсичны и для растений, и для почвы, и для человека».
Профилактика колорадского жука
Профилактика начинается с правильного севооборота: не сажайте пасленовые на одном месте из года в год. Жуки зимуют в почве и «ждут» посадки.
Полезно высаживать растения с резким запахом: базилик, мяту, бархатцы, календулу. «Они не отпугивают жуков напрямую, а маскируют запах ботвы пасленовых, — объясняет Смирнов. — Это помогает, если жуки только мигрируют с соседнего участка. Но если вредители уже обосновались, рассчитывать, что бархатцы их прогонят — не стоит».
Из интересных лайфхаков — «приманочный» томат личи (Solanum sisymbriifolium). Жуки обожают его, и можно посадить его рядом с основными грядками — чтобы жуки лезли туда. Это даст шанс спасти основной урожай.
На рынке также появляются ультрафиолетовые отпугиватели и электронные ловушки — это, скорее, вспомогательный метод, но можно попробовать.
Топ-5 ключевых советов от биолога, как избавиться от колорадского жука
- Регулярно осматривайте листья, особенно снизу — и сразу уничтожайте кладки.
- Смешивайте и чередуйте препараты по классу действующего вещества, а не по названию.
- Биологию применяйте в начале — на стадии личинок. Смешивание с химией снижает ее токсичность.
- Проводите двойную обработку — вторая спустя 7–10 дней.
- Не забывайте про севооборот, маскирующие растения и посадку приманочных культур.
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