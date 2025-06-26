Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов вернется в НХЛ

Челябинский хоккеист, воспитанник хоккейной школы «Трактор», игравший сезон 2024/2025 за питерский ХК «СКА», Евгений Кузнецов вопреки активно распространяющимся слухам предстоящий сезон проведет в Северной Америке. Об этом в своем telegram-канале написал его новый агент Шуми Бабаев.
«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной Хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Бабаев.
В СМИ и социальных сетях начала распространяться неподтвержденная информация, что после возвращения из США и неудачного сезона в питерском СКА Кузнецов будто бы хочет вернуться в родной Челябинск. В подтверждение этой версии некоторые болельщики вспоминают появление «Кузи» в мае в ложе «Трактора» на плей-офф-матче с московским «Динамо». После той игры Кузнецов даже посетил раздевалку «Трактора».
33-летний воспитанник челябинского хоккея играл за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего переехал в НХЛ, где с 2014-го по 2024-й играл за «Вашингтон Кэпиталз». Сезон-2024/2025 Кузнецов выступал за петербургский СКА, который вылетел уже в первом раунде плей-офф. Всего форварду из-за травм удалось сыграть лишь в 39 матчах, в которых он набрал 37 (12+25) очков. Сейчас Кузнецов, расторгнув контракт со СКА, не имеет отношений ни с одним клубом.
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