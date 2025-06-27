«Меня Бог спас»: пенсионерка рассказала, как выживает после взрыва в Ивделе

Пенсионерке нечего есть и носить после взрыва газа в доме Ивделя

27 июня 2025 в 16:15 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина оказалась в тяжелой ситуации, но пытается справиться сама Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Жительница дома в Ивделе, где день назад прогремел взрыв, считает, что могла бы погибнуть во время ЧП. По счастливой случайности в роковую ночь она была на даче, что и спасло ей жизнь. Валентина П. рассказала URA.RU, как сейчас выживает без квартиры и вещей. «В ту ночь я была на даче. Повезло, потому что могла задохнуться. В нашем доме так выбило все конструкции, что угар шел прямо в мою комнату, именно ко мне шел сильный дым. Я бы просто задохнулась, это, наверное, Бог меня спас», — считает 67-летняя пенсионерка. Новость по теме «Все вокруг горит, ужас»: соседка погибших пенсионеров рассказала, как взорвался дом в Ивделе Она жила этажом выше квартиры, где взорвался газовый баллон и погибли люди. После взрыва ей, как и остальным жильцам, разрешили вместе с сопровождающим лишь на минуту подняться в жилище и взять самое необходимое. Валентина успела схватить джинсовый костюм, туфли и паспорт. Вид родной квартиры произвел на нее жуткое впечатление. «Железная дверь разорвана на куски, внутри пыль и грязь, мебель черная, стены закопченные. Все разрушено», — говорит женщина. Сейчас она живет на своей старенькой даче в полуразваленном доме, который, по ее словам, вот-вот ляжет набок. От помощи родственников из других городов пенсионерка отказалась — из скромности, не хочет их напрягать. «Хожу в старой потрепанной садовой одежде уже сколько дней. Мне ни переодеться, ни покушать, ни пойти некуда. Морально я вообще больная стала, мне даже тяжело разговаривать. Осталась я без квартиры, без вещей, без всего», — Валентина едва сдерживает слезы. Взрыв в пятиэтажке Ивделя произошел 26 июня. В квартире гражданских супругов — 66-летнего Виктора Шутова и 68-летней Галины Осиповой — взорвался газовый баллон и начался сильный пожар. Хозяева погибли. 30 человек были эвакуированы, четверо попали в больницу. Предположительно, баллон пенсионеры притащили в квартиру с помойки — как и многую ветошь и рухлядь, которую они часто якобы забирали с мусорок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница дома в Ивделе, где день назад прогремел взрыв, считает, что могла бы погибнуть во время ЧП. По счастливой случайности в роковую ночь она была на даче, что и спасло ей жизнь. Валентина П. рассказала URA.RU, как сейчас выживает без квартиры и вещей. «В ту ночь я была на даче. Повезло, потому что могла задохнуться. В нашем доме так выбило все конструкции, что угар шел прямо в мою комнату, именно ко мне шел сильный дым. Я бы просто задохнулась, это, наверное, Бог меня спас», — считает 67-летняя пенсионерка. Она жила этажом выше квартиры, где взорвался газовый баллон и погибли люди. После взрыва ей, как и остальным жильцам, разрешили вместе с сопровождающим лишь на минуту подняться в жилище и взять самое необходимое. Валентина успела схватить джинсовый костюм, туфли и паспорт. Вид родной квартиры произвел на нее жуткое впечатление. «Железная дверь разорвана на куски, внутри пыль и грязь, мебель черная, стены закопченные. Все разрушено», — говорит женщина. Сейчас она живет на своей старенькой даче в полуразваленном доме, который, по ее словам, вот-вот ляжет набок. От помощи родственников из других городов пенсионерка отказалась — из скромности, не хочет их напрягать. «Хожу в старой потрепанной садовой одежде уже сколько дней. Мне ни переодеться, ни покушать, ни пойти некуда. Морально я вообще больная стала, мне даже тяжело разговаривать. Осталась я без квартиры, без вещей, без всего», — Валентина едва сдерживает слезы. Взрыв в пятиэтажке Ивделя произошел 26 июня. В квартире гражданских супругов — 66-летнего Виктора Шутова и 68-летней Галины Осиповой — взорвался газовый баллон и начался сильный пожар. Хозяева погибли. 30 человек были эвакуированы, четверо попали в больницу. Предположительно, баллон пенсионеры притащили в квартиру с помойки — как и многую ветошь и рухлядь, которую они часто якобы забирали с мусорок.