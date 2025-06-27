В пятницу утром представители Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II с целью задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. В ходе операции между сотрудниками полиции и духовенством произошла стычка.
Власти Армении направили к резиденции Католикоса Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Эчмиадзине подразделения внутренних войск, сотрудников полиции и представителей национальной службы безопасности. Таким образом на задержание главы ААЦ прибыло четыре подразделения спецназа. Об этом сообщает Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ в telegram-канале.
Ситуация обострилась после того, как сотрудники спецподразделения СНБ в масках прибыли к месту жительства Аджапахяна для его задержания. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти. Верующие и представители духовенства предприняли попытку воспрепятствовать действиям спецназовцев, перекрыв доступ в резиденцию архиепископа. В собравшейся толпе представителей силовых структур называли «антихристами» и обращались к католикосу Гарегину II с призывом наложить на них проклятие.
Позднее архиепископ рассказал о своей готовности проследовать с правоохранителями, подчеркнув, что не представляет опасности для страны. Уголовное производство было инициировано в связи с заявлениями Аджапахяна, сделанными в прошлом году.
Расследование проходит на фоне обострения противоречий между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. По словам адвоката Ары Зограбяна, его подзащитному направлено требование явиться в Следственный комитет. Лишь после этого, как уточнил Зограбян, в суд поступит ходатайство о заключении под стражу. Сам адвокат расценивает действия властей по отношению к Аджапахяну как неправомерные.
Позже стало известно, что архиепископ добровольно прибыл в Следственный комитет Армении. Вместе с ним туда отправились несколько других священнослужителей. Подробности обыска силовиков в резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине — в фоторепортаже URA.RU.
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