Стало известна судьба подмосковного особняка Пугачевой, который все никак не могут продать

Российская певица Алла Пугачева отказалась от продажи своего особняка в подмосковном Солнечногорске и теперь собирается сдавать его в аренду за 700 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что артистке попросту надоело выслушивать жалобы потенциальных покупателей на ремонт.
«Алла Пугачева передумала продавать своё поместье в подмосковном Солнечногорске за 225 млн рублей — даже с 60%-ной скидкой. Причина: надоело постоянно снижать цену и слушать недовольство покупателей „бабкиным ремонтом“. Теперь она будет сдавать хоромы в аренду за 700 тысяч», — передают авторы канала.
Теперь особняк площадью 760 квадратных метров сдается в аренду. Потенциальному арендатору предлагаются дом с камином, баром, бильярдом, лифтом, а также собственная береговая линия с пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр, зона отдыха с бассейном и хаммамом. Для заключения договора потребуется залог в размере месячной арендной платы — 700 тысяч рублей. По информации источника журналистов, эти средства позволят Алле Пугачевой поддерживать содержание ее недвижимости на Кипре, стоимость которой оценивается в 350 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева проводит лето в своем особняке на Кипре стоимостью около 350 миллионов рублей, где предпочитает уединенную жизнь вдали от внимания прессы и поклонников. Содержание зарубежной недвижимости обходится семье примерно в семь тысяч евро в год.
Российский шоумен Стас Барецкий, известный своими эпатажным поведением и ироничными заявлениями, ранее заявлял, что выкупил другую недвижимость Пугачевой — замок в деревне Грязь и планирует превратить его в крематорий. Однако почти сразу данное заявление было опровергнуто. Сам замок продается еще с 2022 года.
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