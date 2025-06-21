Российская певица Алла Пугачева проводит лето в своем особняке на Кипре стоимостью около 350 миллионов рублей. Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, певица предпочла кипрский дом для уединенной жизни на берегу Средиземного моря — здесь ее практически не беспокоят поклонники и пресса.
«Дом за 350 миллионов рублей на берегу Средиземного моря, прогулки и никакого внимания — рассказываем и показываем, как живёт Алла Пугачева на Кипре», — пишет telegram-канал Mash. Там же публикуются кадры особняка Примадонны.
Коттедж расположен на первой линии моря и включает два этажа, просторный подвал, бассейн и четыре санузла. На территории также есть терраса с цветами, гараж, хоть машины у семьи нет, и отдельная комната для персонала. В доме обстановка довольно сдержанная по сравнению с предыдущей резиденцией Пугачевой в Грязях.
Большую часть времени певица проводит на веранде с телефоном в руках. Когда к ней приезжает муж Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом), супруги иногда гуляют вдоль причала. На участке можно заметить велосипеды у гаража, украшенного мультяшными рисунками, а цветы на террасе регулярно обновляют.
Содержание особняка обходится семье примерно в семь тысяч евро в год — это расходы на коммунальные услуги и охрану. За электричество платят около 400 евро раз в квартал, за воду — 50 евро каждые два месяца. По словам знакомых артистки, именно спокойствие и отсутствие излишнего внимания стали основными причинами выбора жилья на Кипре.
Ранее российский артист Максим Галкин прибыл на Кипр, чтобы отметить свой день рождения в кругу семьи — супруги Аллы Пугачевой и детей. Юморист остановился в Лимасоле, где у него и Пугачевой есть пентхаус и дом у моря. Утро праздничного дня прошло в спокойной обстановке: артист занимался йогой, записывал короткие видеоролики и загорал у бассейна. Галкин 18 июня отметил свое 49-летие, опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой он изображен улыбающимся и радостным.
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