Полиция устанавливает причины ДТП
Водитель грузовой «Газели» чуть не задавил десятилетнюю девочку велосипедистку в Шадринске Курганской области. Ее отправили в больницу. Об этом рассказали в полиции.
«Водитель „Газели“ сдавал назад на машине и допустил наезд на девочку 2015 года рождения. Она осуществляла движение по тротуару на велосипеде», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».
Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу. Полиция устанавливает причины происшествия.
Место происшествия в Шадринске
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