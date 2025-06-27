27 июня 2025

В Шадринске грузовик наехал на юную велосипедистку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает причины ДТП
Полиция устанавливает причины ДТП Фото:

Водитель грузовой «Газели» чуть не задавил десятилетнюю девочку велосипедистку в Шадринске Курганской области. Ее отправили в больницу. Об этом рассказали в полиции.

«Водитель „Газели“ сдавал назад на машине и допустил наезд на девочку 2015 года рождения. Она осуществляла движение по тротуару на велосипеде», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу. Полиция устанавливает причины происшествия. 

Место происшествия в Шадринске
Место происшествия в Шадринске
Фото:

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Водитель грузовой «Газели» чуть не задавил десятилетнюю девочку велосипедистку в Шадринске Курганской области. Ее отправили в больницу. Об этом рассказали в полиции. «Водитель „Газели“ сдавал назад на машине и допустил наезд на девочку 2015 года рождения. Она осуществляла движение по тротуару на велосипеде», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу. Полиция устанавливает причины происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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