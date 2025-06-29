На нефтезаводе в Иране прогремел взрыв

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Резервуар с азотом взорвался в Тебризе
Резервуар с азотом взорвался в Тебризе Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

На Тебризском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в северо-западной части Ирана произошел взрыв резервуара с азотом. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim. Инцидент случился на одном из действующих блоков предприятия.

«Взрыв резервуара с азотом на одном из действующих в настоящее время блоков на Тебризском НПЗ», — говорится в сообщении. После взрыва в районе виднелся сильный дым.

Согласно предварительному расследованию, взрыв не привел к жертвам или пострадавшим, а ситуация на заводе находится под полным контролем. Тебризский НПЗ продолжает функционировать в штатном режиме.

Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня, когда Израиль начал масштабную военную операцию «Народ как лев», нанеся удары по более чем 100 целям в Иране, включая ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также военную инфраструктуру, склады ракет и системы ПВО. 22 июня США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан), что вызвало резкую реакцию Ирана и его союзников, включая йеменских хуситов, которые расценили действия США как «объявление войны» и запустили ракеты по Израилю.

24 июня Израиль и Иран объявили о перемирии после переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Однако уже в тот же день обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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На Тебризском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в северо-западной части Ирана произошел взрыв резервуара с азотом. Об этом сообщило  иранское агентство Tasnim. Инцидент случился на одном из действующих блоков предприятия. «Взрыв резервуара с азотом на одном из действующих в настоящее время блоков на Тебризском НПЗ», — говорится в сообщении. После взрыва в районе виднелся сильный дым. Согласно предварительному расследованию, взрыв не привел к жертвам или пострадавшим, а ситуация на заводе находится под полным контролем. Тебризский НПЗ продолжает функционировать в штатном режиме. Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня, когда Израиль начал масштабную военную операцию «Народ как лев», нанеся удары по более чем 100 целям в Иране, включая ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также военную инфраструктуру, склады ракет и системы ПВО. 22 июня США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан), что вызвало резкую реакцию Ирана и его союзников, включая йеменских хуситов, которые расценили действия США как «объявление войны» и запустили ракеты по Израилю. 24 июня Израиль и Иран объявили о перемирии после переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Однако уже в тот же день обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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